Фицо запомнил детали совершенного на него покушения

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», - отметил Пеллегрини.

Избранный глава республики добавил, что Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу, и он помнит манипуляции врачей при оказании первой помощи.

Пеллегрини рассказал, что Фицо еще в очень тяжелом состоянии , он сильно утомился, произнеся всего несколько фраз. Премьеру проведут еще одну операцию. Врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, предстоит операция на бедре.