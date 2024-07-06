Фицо впервые появился на публике после покушения

На мероприятии в Братиславе Фицо раскритиковал «бессмысленную прогрессивную и либеральную идеологию», которая вредит Словакии, а также восхитился премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, посетившим с визитом не только Украину, но и отправился в Москву.

«Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться. Переговоров о мире никогда не бывает много», - заявил Фицо.

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка отмечал, что стрелявшему в Фицо активисту Юраю Чинтуле грозит пожизненный срок за совершение теракта.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил политических противников Фицо , недовольных проведением им суверенной политики, в организации кампании ненависти, которая и привела к покушению на его жизнь.