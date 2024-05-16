«Фицо удастся все-таки выкарабкаться». Кремль осудил покушение на премьера Словакии

Пресс-секретарь назвал произошедшее в Гандлове большой трагедией. Президент России Владимир Путин, сообщил Песков, направил телеграмму, в которой выразил сочувствие в связи с покушением на Фицо и пожелал ему сил.

«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым. <…> Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», - сказал Песков.

Обращения о помощи в расследовании, по его словам, не поступали. Он напомнил, что словацкая сторона заявляла о политическом подтексте преступления.

Покушение произошло после заседания правительства. Писатель Юрай Цинтула выстрелил в Фицо пять раз. Премьеру сделали операцию и перевели в палату.