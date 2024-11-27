27 ноября 2024, 13:23

Фицо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы в Москве

РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 9 Мая в Москве в 2025 году. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook*.

«У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом», - подчеркнул Фицо.

В начале октября премьер Словакии сообщил о готовности посетить столицу России в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

До этого Фицо напомнил о решающем вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. По его словам, в Словакии многие политики помнят истину.

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День Победы 9 мая Владимир Путин Словакия Москва
27 ноября 2024, 08:39
Госсовет Китая предрек Тайваню печальный финал из-за США
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Если Тайвань продолжит пытаться добиваться независимости с помощью США, то придет к горестному финалу. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа на пресс-конференции.

«В своих попытках добиться независимости с помощью США правительство Лай Циндэ неизбежно придет к горестному финалу, превратившись в жертву», - процитировало его РИА «Новости».

Он объяснил, что статус острова как части Китая никто не изменит, какие бы люди не занимали должности в новом правительстве Штатов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что если США намерены достичь мира, им нужно выступить против независимости Тайваня и поддержать его мирное воссоединение с Китаем.

Политик отметил, что Америка должна «с особой осторожностью» подходить к этому вопросу.

США Китай Си Цзиньпин Тайвань
27 ноября 2024, 08:19
США перестали возражать против применения Турцией российских комплексов С-400
Freepik
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США сняли возражения касательно использования Турцией приобретенных у России ЗРК С-400. С таким заявлением выступил турецкий министр обороны Яшар Гюлер, сообщило издание T24.

«В ходе наших последних встреч [с американской стороной] мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет», - отметил глава ведомства.

Гюлер подчеркнул, что Турция определила зоны, в которых военные задействуют ракетный комплекс российского производства. Оружие развернут примерно за 12 часов до состояния, когда можно будет его применять.

Министр добавил, что турецкая сторона снова запросила у США поставить самолеты F-35. По его словам, Турция уже купила шесть американских истребителей.

Турция и Россия договорились о поставках С-400 в 2017 году. После этого США потребовали от турецкой стороны отказаться от этих ЗРК и купить американские комплексы Patriot. В ответ на отказ Белый дом исключил Турцию из программы поставок новых истребителей F-35.

Глава турецкого МО опроверг сообщения о планах передать системы С-400 Украине. Российские зенитно-ракетные комплексы не будут отправляться другим государствам, уточнил он.

США Турция Военные Россия
27 ноября 2024, 03:55
«Хезболла» атаковала Тель-Авив в ответ на удары по Бейруту
РИА «Новости»
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Ливанское движение «Хезболла» атаковало группами беспилотников несколько военных объектов в Тель-Авиве в ответ на удары по Бейруту израильских ВВС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу движения.

Во вторник утром авиация Израиля начала серию ударов по Бейруту. Эти удары пришлись, в основном, по центру и южному пригороду. Атаки на ливанскую столицу продолжались до поздней ночи.

«В ответ на удары по Бейруту и преступления Израиля против гражданского населения <...> бойцы исламского сопротивления атаковали ряд важных военных объектов в Тель-Авиве и его пригороде группами беспилотников», - сообщили в пресс-службе движения.

В «Хезболле» также отметили, что все цели удалось поразить.

Ранее Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня в Ливане. Израильский премьер Нетаньяху пригрозил жесткими мерами в случае срыва этих договоренностей.

Авиация Израиль Беспилотники Военные Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
27 ноября 2024, 00:52
Израиль нанес масштабный удар по Ливану за считанные часы до перемирия
РИА «Новости»
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Израиль провел серию авиаударов по объектам «Хезболлы» в Бейруте и других районах Ливана. Об этом отчиталась пресс-служба Армии обороны Израиля в официальном Telegram-канале.

Авиаудары наносились по целям, которые ранее определила израильская разведка. Под атаку попали девять объектов - в ЦАХАЛ утверждают, что все они входили в цепочку финансовых структур «Хезболлы».

Цели поражены в районах Бейрута, Сидона, Тира и Бекаа. Речь идет о складском помещении, нескольких филиалах «Хезболлы» и пункте обмена валюты «Аль-Инсаф». Последний, как добавила израильская сторона, использовался для финансирования военной деятельности «Хезболлы».

Масштабная волна ударов по объектам «Хезболлы» произошла всего за четыре часа до перемирия, которое должно начаться в 4:00 по местному времени (5:00 МСК). О том, что Израиль готов поддержать прекращение огня с ливанской группировкой ранее сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израиль Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»

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