Фицо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы в Москве

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«У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом», - подчеркнул Фицо.

В начале октября премьер Словакии сообщил о готовности посетить столицу России в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

До этого Фицо напомнил о решающем вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. По его словам, в Словакии многие политики помнят истину.

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