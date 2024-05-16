16 мая 2024, 02:44

Фицо перевели в палату, его жизни ничего не угрожает

Global Look Press
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Раненного в живот премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали и перевели в палату, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил вице-премьер и министр окружающей среды республики Томаш Тараба, его слова привел телеканал ТА3 и ряд других словацких СМИ.

«Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает», - отметил Тараба.

Операция прошла успешно, сообщил телеканал. Фицо перевели в палату. Журнал N сообщил, что председатель правительства в сознании. Врачи ожидают, что утром с ним можно будет поговорить.

Ранее Telegram-канал Владимира Соловьева сообщил, что Фицо ввели в искусственную кому. Его состояние назвали критическим.

Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 02:22
Экс-глав полиции и МИД Эстонии объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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Бывшего главу эстонской полиции Эльмара Вахера, экс-министра иностранных дел Урмаса Рейнсала и ряд чиновников из Латвии, Польши и Литвы объявили в розыск в России в рамках уголовных дел о повреждении и уничтожении памятников советским воинам. Эти данные размещены в базе розыска МВД страны.

«Вахер Эльмар. 1 мая 1975 года [рождения]. Разыскивается по статье УК», - сказано в публикации.

Такая же карточка записана на Урмаса Рейнсалу. Исходя из данных в базе, разыскиваются в России мэр и вице-мэр литовского города Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене, мэр и вице-мэр города Паланги в Литве Шарунас Вайткус и Саулюс Симе. Помимо этого, ищут депутата сейма Латвии Яниса Витенбергса.

Еще карточки розыска составили на главу города в Польше Мальборка Марека Хажевского и экс-мэра Бжега Ежи Врембяка.

Ранее стало известно, что в России объявили в розыск журналиста из Украины, экс-депутата Рады и Киевского городского совета Игоря Мирошниченко. Информация о нем также появилась в базе розыска МВД. По карточке на сайте уточнили, что мужчина родом из города Лебедин в Сумской области. По какому обвинению его разыскивают, не объяснили.

Латвия Литва Россия Эстония Польша Полиция
16 мая 2024, 02:02
Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах
Freepik
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Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила The Guardian.

По данным издания, речь идет о заявлениях 16 женщин, которые считают себя жертвами фокусника. Более половины из них утверждают, что на момент контакта с Копперфильдом они были несовершеннолетними, а некоторым было тогда и вовсе пятнадцать лет.

При этом они не исключили, что знаменитый факир мог не знать об их возрасте.

«Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении», - отметили авторы статьи.

По их словам, Копперфильд обещал помочь девушкам развивать карьеру в сфере модельного бизнеса и индустрии развлечений.

Также иллюзиониста обвинили в том, что он якобы дал наркотики трем женщинам перед началом сексуальных отношений.

Собеседницы The Guardian заявили, что они «почувствовали себя способными» рассказать о своем сексуальном опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo.

При этом адвокаты Копперфильда отвергли все предъявленные обвинения.

Ранее французского актера Жерара Депардье, задержанного по делу о сексуальных домогательствах , выпустили из-под стражи в Париже.

Наркотики Домогательства Отношения Женщины Актеры
16 мая 2024, 01:48
Франция введет войска в Новую Каледонию
Unsplash
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Правительство Франции введет свои войска для охраны аэропортов и морских портов Новой Каледонии (заморская территория республики) из-за нескончаемых  беспорядков. Об этом заявил премьер Габриэль Атталь на заседании кризисного штаба при МВД страны, его слова привел телеканал BFMTV.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», - сказал он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон провел срочное совещание Совбеза из-за ситуации в Новой Каледонии. В регионе повысилось количество беспорядков, на тот момент число жертв увеличилось до трех, объяснил глава государства.

Манифестанты начали протестовать после того, как законодатели в Париже проголосовали за закон, благодаря которому французские жители Новой Каледонии, находящиеся там в течение 10 лет, могут голосовать на провинциальных выборах.

Законы Беспорядки Франция
16 мая 2024, 01:45
«Символический жест». Главы МИД Эстонии, Литвы и Исландии и выступили на митинге в Тбилиси
РИА «Новости»
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Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили в Тбилиси в поддержку демонстрантов, выступающих против принятия закона об иноагентах.  Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам корреспондента агентства, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Грузия имеет законное право стать членом Евросоюза. Его коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к открытому разговору о последствиях принятия законопроекта для европейского будущего страны.

Представитель Исландии Тордис Гильфадоттир сказала, что ее присутствие на акции протеста «является символическим жестом».

Ранее глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты введут санкции против властей Грузии , если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны «продолжит нападки» на западных партнеров.

Грузия Литва Протесты Санкции Эстония Митинги Иноагенты

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