Фицо перевели в палату, его жизни ничего не угрожает

Читайте нас в:

«Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает», - отметил Тараба.

Операция прошла успешно, сообщил телеканал. Фицо перевели в палату. Журнал N сообщил, что председатель правительства в сознании. Врачи ожидают, что утром с ним можно будет поговорить.

Ранее Telegram-канал Владимира Соловьева сообщил, что Фицо ввели в искусственную кому. Его состояние назвали критическим.