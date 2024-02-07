07 февраля 2024, 08:41

Фейки о спецоперации начали распространять в канадских СМИ

РИА «Новости»
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Обстановка в Канаде остается стабильно напряженной. Местные СМИ распространяют недостоверную информацию о специальной военной операции, очерняя Россию и ее роль в мире. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Кабинет [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо в авангарде русофобии западного мейнстрима», - отметил он.

По словам дипломата, правительство Канады пытается «внести свою лепту» для реализации «стратегического поражения» России. Настроение местных властей подхватывают и СМИ. Журналисты публикуют фейки о специальной военной операции «с обязательным очернением России и ее роли в мире, указал Степанов.

Дипломат признался, что сложившаяся обстановка не способствует нормальной работе дипмиссии. Но «флаг держим высоко», добавил Степанов. Посольство ведет активную информационную работу, чтобы донести правду до канадской аудитории, резюмировал он.

Российская дипмиссия в Оттаве сообщила, что офис Трюдо лично позвал нациста Ярослава Гунько на выступление в парламент. Это произошло в 2023 году, когда в страну прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Канада Россия
07 февраля 2024, 08:50
Жан-Пьер резко осадила журналиста за вопрос об интервью Путина
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Белый дом отказался комментировать попытки сорвать интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать этот вопрос, сообщили «Известия».

На брифинге репортеры попросили ее прокомментировать заявление Такера Карлсона, что власти США мешали ему встретиться с российским президентом. По словам очевидцев, Карин Жан-Пьер насторожил этот вопрос. Она попросила уточнить его, а потом дважды отказалась отвечать. Пресс-секретарь резко заявила одному из журналистов, что не станет комментировать обвинения.

«Абсолютно нет комментариев, все», - сказала она.

Такер Карлсон приехал в Москву в начале февраля, чтобы пообщаться с местными жителями и понять, как устроена Россия. Журналист заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина. По его словам, встречу планировали несколько месяцев, но администрация президента США дважды мешала. Коллеги раскритиковали американского ведущего , а демократы, по словам конгрессмена Тейлор Грин , содрогнулись от мысли, что он сделает выпуск с российским президентом.

США Белый дом в США Россия Интервью Такер Карлсон
07 февраля 2024, 08:41
Анонс интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов раз
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Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона с анонсом интервью с президентом России Владимиром Путиным за девять часов набрало свыше 50 миллионов просмотров. Уже за первый час их было 5,2 миллиона.

Карлсон записал обращение на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя, в котором рассказал, что проинтервьюирует Путина. Он обосновал такую необходимость тем, что жители США не понимают, что происходит в России и на Украине. Карлсон также намеревается добиться беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Американские журналисты заявили, что якобы тоже постоянно пытаются взять интервью у президента России.

Такер Карлсон прибыл в Москву несколько дней назад. Сразу же появились слухи, что он хочет проинтервьюировать Владимира Путина. Сам журналист на прямой вопрос об этом ответил туманно : «Посмотрим».

Два часа спустя показатель вырос в четыре раза - до 20 миллионов, обратило внимание РИА «Новости».

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон
07 февраля 2024, 08:10
Захарова обвинила Финляндию в нежелании обсуждать открытие границы с Россией
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Финляндия отказалась обсуждать с Россией ситуацию на границе. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, финское руководство уклоняется от прямого диалога пограничных служб.

«Заявления финской стороны <…> не несут в себе никакой новизны и продиктованы, на наш взгляд, исключительно политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы», - отметила Захарова отвечая на вопрос журналистов о закрытии границы.

Она подчеркнула, что действия финской стороны являются «возведением новых разделительных линий» и напоминают возврат к временам холодной войны. Решение о закрытии границ приняла Финляндия, и именно на ней лежит ответственность за нарушение международных обязательств, добавила дипломат.

Ранее финские власти отказались возобновить работу пограничных с Россией пунктов после 10 февраля. Премьер-министр Петтери Орпо объяснил, что границу не откроют, пока руководство страны не выработает меры для сдерживания миграции.

Финляндия Мария Захарова Россия
07 февраля 2024, 07:51
Ракета хуситов повредила сухогруз в Аденском проливе
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Ракета, выпущенная хуситами, незначительно повредила греческий сухогруз в Аденском проливе. Об этом сообщило центральное командование Пентагона.

«Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива», - процитировало его РИА «Новости».

В сторону сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов запустили три ракеты. Одна из них взорвалась рядом, вторая упала в воду, третью сбил американский эсминец. Три остальные ракеты упали в воду возле британского торгового судна MV Morning Tide. О пострадавших и повреждениях сведений нет, однако известно, что оно продолжило путь.

Накануне также сообщалось, что представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно. Это произошло примерно в 100 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Никто не пострадал, происшествие обошлось без серьезных повреждений, корабль продолжил путь.

Ракеты Пентагон Йемен

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