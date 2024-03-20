Фермеры высыпали навоз перед домом родителей спикера сейма Польши

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Польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни, сообщил портал Polsatnews.

Сам чиновник в беседе с журналистами уточнил, что не живет там.

По данным портала, протестующие заблокировали ворота и подход к дому.

«Это дом моих родителей, не мой дом, я там не живу», - рассказал Холовня.

Он призвал протестующих не использовать подобных методов, даже если кто-то из них взбешен или разочарован.

Ранее польские аграрии заявили, что проведут очередную акцию протеста на всей территории страны. Они пообещали заблокировать дороги во все областные центры республики.

Как отметил глава Ассоциации независимых сельхозпроизводителей Польши «Солидарность» Томаш Обшаньский, диалог фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском ничем не закончился.