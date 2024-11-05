05 ноября 2024, 22:15

Феномен семи штатов. Зачем Трампу и Харрис голоса из «болота»

Global Look Press
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К дате выборов президента США кандидаты на этот пост — Дональд Трамп и Камала Харрис — подошли примерно с равными шансами. Политический советник Сергей Маркелов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что высокий градус конкуренции носит иллюзорный характер и в первую очередь «прогревает» импульсивных избирателей.

«Главное, что удалось создать в этой предвыборной кампании - конечно же, иллюзию высочайшей конкуренции. Это, безусловно, очень важная вещь, потому что американские политтехнологии как раз заточены на то, чтобы сформировать всеобщий политический невроз , на всю страну», - отметил он.

Интригу создали искусственно Маркелов добавил, что, если приглядеться и достать из шкафов всех скелетов каждого кандидата, то особой интриги не выйдет.

Ключевым фактором рационального в предвыборной кампании в США собеседник 360.ru назвал феномен семи штатов.

«По финалу кампании мы видим, что Трамп и Харрис были в двух разных штатах, где сомневающиеся избиратели. Есть [люди], которые принимают решение в самый последний момент. Их нужно раскачать, создать иллюзию неизбежности того или иного выбора», - сказал Маркелов.

Упомянутую группу избирателей он отнес к числу тех, что проснутся на следующий день после выборов и не вспомнят, что делали накануне.

«Нужно создать политическое напряжение, стресс. [Идет] борьба за болото, за тех импульсивных избирателей. Вот они, по сути, и определят итог выборов», - заключил политолог.

Собеседник 360.ru еще раз обратил внимание на то, что политтехнологам в США удалось добиться своего: страна погрузилась в невротическое состояние, злобу и переживания, а увлеченность выборами резко выросла за последние четыре недели.

«В социологии это называется финишным рывком, когда все находятся в каком-то политическом гипнозе», - отметил Маркелов.

Фактор обещаний работать перестал Для американцев, которым предстоит сделать выбор, фактор каких-либо обещаний уже неважен. По словам политолога, на данном этапе работают только эмоции.

«На последней фазе кампании нужно каким угодно образом вызывать те или иные эмоции - уверенности, безопасности, любые позитивные», - сказал он.

Именно за это, подчеркнул Маркелов, и бились в последние дни Трамп и Харрис. Первый допускал ляпы и обвинял соперницу во всем, вторая, например, предложила арабскому журналисту отведать свинины и назвала представителя республиканцев фашистом.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
05 ноября 2024, 21:51
Трамп заявил о готовности принять поражение на выборах
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах, если посчитает, что этот проигрыш был честным. Об этом он заявил во время разговора с избирателями на участке во Флориде. Политика процитировал телеканал ABC.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно», - сказал он.

Трамп также назвал сложным процесс выборов в США. По его мнению, голосование нужно проводить с использованием бумажных бюллетеней. Политик говорил об уверенности в победе «с существенным преимуществом».

Выборы президента США проходят в вторник, 5 ноября. Трамп представляет республиканцев. Он уже принял участие в голосовании в Палм-Бич вместе с супругой Меланией. По его мнению, вряд ли кандидатам не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы
05 ноября 2024, 20:26
Трамп оценил вероятность беспорядков в случае поражения на выборах
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп проголосовал на избирательном участке во Флориде. Он заявил журналистам, что уверен в победе, и исключил проведение акций протеста, сообщил телеканал Sky News.

Политик принял участие в голосовании в Палм-Бич вместе с супругой Меланией. Он говорил об уверенности в победе «с существенным преимуществом», но упомянул готовность признать поражение , если выборы пройдут честно.

По мнению Трампа, вряд ли кандидатам не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

«Похоже, республиканцы проявили себя с полной силой, так что посмотрим, что из этого получится. <…> Конечно, никакого насилия не будет. Мои сторонники - неагрессивные люди», - сказал он.

Трамп сообщил, что результаты выборов появятся к 22:00 по местному времени. Он решил наблюдать за их оглашением из своего поместья Мар-а-Лаго. Республиканец назвал прошедшую избирательную кампанию лучшей в своей карьере и допустил, что она станет последней.

Голосование стартовало 5 ноября. Первый избирательный участок открылся в поселке Диксвил-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
05 ноября 2024, 15:15
Сбежавшие от супругов любовники в Китае получили тюремный срок
РИА «Новости»
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Любовники попали под суд в Китае за то, что покинули свои семьи. За измену супругам их осудили на четыре месяца тюремного заключения, сообщила газета South China Morning Post.

Женатый мужчина и замужняя женщина познакомились в школьном чате. Мать четверых детей подвергалась насилию в браке и после очередных побоев предложила любовнику сбежать. Они создали новую семью и прожили вместе пять лет.

Когда женщина забеременела, пара решила оформить развод с прежними супругами. По китайским законам, сожительство с кем-то, помимо супруга, карается морально и юридически. За двоеженство можно получить тюремный срок до двух лет. Несмотря на это, пара добровольно сообщила о своем союзе в полицию, суд приговорил их к четырем месяцам лишения свободы. Исполнение приговора женщине отложили на полгода, так как у нее грудной ребенок.

Американские исследователи выяснили, что существует три вида неверности - сексуальная, эмоциональная и электронная. В сексуальной признались около 25% мужчин и 14% женщин.

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05 ноября 2024, 12:06
Дожди затопили аэропорт в Барселоне
РИА «Новости»
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Проливные дожди в регионе Валенсия вызвали наводнение в Каталонии, где затопило международный аэропорт Эль-Прат. Об этом сообщил телеканал ABC.

По информации источника, из-за природной стихии отменили 70 рейсов и 18 самолетам не дали разрешение на посадку, а также приостановили железнодорожное сообщение по некоторым линиям.

Управляющая компании аэропорта Aena в социальной сети X уточнила, что вода проникла во внутренние помещения воздушной гавани, в том числе парковку и терминал T1.

В результате наводнения в Валенсии погибли 217 человек, точное число пропавших без вести на данный момент неизвестно. Экстренные службы проверяют туннели и подземные парковки, где наводнение могло застать людей в автомобилях.

В конце октября в Барселоне объявляли штормовое предупреждение , из-за чего несколько станций метро заблаговременно закрыли.

Барселона Погода Испания

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