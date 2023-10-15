Федерация альпинизма России не получала данные о падении россиянки в горах Непала

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«Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это собственные выводы, сделанные Himalayan Times», - добавили в федерации.

Ранее газета TheHimalayan Times сообщила о падении российской альпинистки в расщелину во время восхождения на непальскую гору Дхаулагири (8167 метров). Россиянка, как указывалось, не успела добраться пика горы и упала на высоте около 6680 метров.

Позже посольство России в Непале сообщило, что начались поиски российской альпинистки Надежды Оленевой, которая, как предполагается, сорвалась в ледяную трещину. Российская сторона постоянно на связи с туристической компанией Himalayan Guides, которую задействовали в организации восхождения. Спасательную операцию начнут утром 15 октября, на поиски россиянки отправят вертолет.