ФБР заявило о риске повторения теракта в «Крокусе» в США
Угроза организованной террористической атаки в США значительно выросла после нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на речь выступления директора ФБР Кристофер Рэя в палате представителей во время слушаний по бюджету.
Глава ведомства заявил что существует риск теракта, организованного отдельным боевиком или целой группой, которых вдохновили боевые действия между Израилем и ХАМАС.
Но самые большие опасения вызвала атака на «Крокус Сити Холл», которая может повториться в США.
«Все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки, подобной той, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», - заявил Рэй.
Глава ФБР добавил, что за все время работы не встречался с таким количеством угроз для общественной и национальной безопасности, которые появились одновременно.
В ходе своего выступления он подчеркнул, что намерен потребовать продлить финансирование программы слежки, которая заканчивается в апреле. До этого палата представителей заблокировала законопроект о предоставлении ведомству дополнительных денег.
Группа террористов открыла стрельбу в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. После прекращения огня боевики подожгли помещение и скрылись. Общее число погибших при нападении составило 145 человек. В ходе розысков правоохранители задержали четырех нападавших, а также их пособников, которые обеспечили боевиков деньгами, транспортом и квартирой, которая использовалась в качестве базы.