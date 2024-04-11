ФБР заявило о риске повторения теракта в «Крокусе» в США

Глава ведомства заявил что существует риск теракта, организованного отдельным боевиком или целой группой, которых вдохновили боевые действия между Израилем и ХАМАС.

Но самые большие опасения вызвала атака на «Крокус Сити Холл», которая может повториться в США.

«Все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки, подобной той, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», - заявил Рэй.

Глава ФБР добавил, что за все время работы не встречался с таким количеством угроз для общественной и национальной безопасности, которые появились одновременно.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что намерен потребовать продлить финансирование программы слежки, которая заканчивается в апреле. До этого палата представителей заблокировала законопроект о предоставлении ведомству дополнительных денег.

Группа террористов открыла стрельбу в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. После прекращения огня боевики подожгли помещение и скрылись. Общее число погибших при нападении составило 145 человек. В ходе розысков правоохранители задержали четырех нападавших, а также их пособников, которые обеспечили боевиков деньгами, транспортом и квартирой, которая использовалась в качестве базы.