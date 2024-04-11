11 апреля 2024, 16:35

ФБР заявило о риске повторения теракта в «Крокусе» в США

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Угроза организованной террористической атаки в США значительно выросла после нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на речь выступления директора ФБР Кристофер Рэя в палате представителей во время слушаний по бюджету.

Глава ведомства заявил что существует риск теракта, организованного отдельным боевиком или целой группой, которых вдохновили боевые действия между Израилем и ХАМАС.

Но самые большие опасения вызвала атака на «Крокус Сити Холл», которая может повториться в США.

«Все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки, подобной той, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», - заявил Рэй.

Глава ФБР добавил, что за все время работы не встречался с таким количеством угроз для общественной и национальной безопасности, которые появились одновременно.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что намерен потребовать продлить финансирование программы слежки, которая заканчивается в апреле. До этого палата представителей заблокировала законопроект о предоставлении ведомству дополнительных денег.

Группа террористов открыла стрельбу в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. После прекращения огня боевики подожгли помещение и скрылись. Общее число погибших при нападении составило 145 человек. В ходе розысков правоохранители задержали четырех нападавших, а также их пособников, которые обеспечили боевиков деньгами, транспортом и квартирой, которая использовалась в качестве базы.

США ФБР Терроризм Боевики Теракт в «Крокусе»
11 апреля 2024, 16:18
Китай ввел санкции против двух американских компаний
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Китая в ответ на продажу Тайваню оружия ввели санкции против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на китайский МИД.

В ведомстве пояснили, что в Китае заморозят имущество компаний, а также не будут выдавать визы их руководству. Решение о контрмерах вступило в силу 11 апреля.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно предупреждал США о необходимости соблюдения «принципа одного Китая». Американские власти не должны поддерживать отношения с Тайванем в обход Пекине. По его словам, это красная черта, которую США не должны пересекать. Однако представители США, в том числе сенаторы, неоднократно приезжали в Тайбэй.

США Оружие Китай Тайвань
11 апреля 2024, 14:49
Президент Финляндии призвал отказаться от воинственных слов в адрес России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент Финляндии Александер Стубб призвал страны ЕС отказаться от воинственных заявлений в отношении России и сосредоточиться на укреплении оборонного потенциала. Его слова привело издание Financial Times.

Стубб подчеркнул, что нужно сосредоточиться на помощи Украине и подготовить свои вооруженные силы к возможному конфликту.

Финский лидер заявил, что его беспокоят разговоры о планах России «протестировать» пятый пункт о коллективной обороне НАТО.

«Я думаю, нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это крайне маловероятно», - сказал Стубб.

Финляндия стала членом НАТО весной 2023 года. Российская сторона предупредила соседей, что ответит на это укреплением границ и развернет дополнительное вооружение.

В марте президент Владимир Путин заявил, что Россия разместит у финской границы войска и средства поражения. Вступление Финляндии в НАТО он назвал глупым шагом.

Финляндия Международные отношения Россия НАТО
11 апреля 2024, 14:06
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД из-за необоснованной высылки двух российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

«Этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения», - подчеркнули в МИД.

Альмохоферу вручили ноту, в которой уведомили об ответных мерах со стороны России. Москва объявили персоной нон грата одного сотрудника австрийского посольство в РФ. Ему следует покинуть страну до 18 апреля.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на этом ответные меры не исчерпываются.

В марте власти Австрии решили выслать двух российских дипломатов , работавших в посольстве в Вене. В МИД Россииуказывали, что это безосновательное решение.

Австрия Международные отношения МИД РФ Москва
11 апреля 2024, 13:12
Россиян предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Гражданам России необходимо воздержаться от поездок в ряд государств Ближнего Востока, особенно в Израиль и Ливан. Об этом РИА «Новости» сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в этом регионе сохраняется напряженная обстановка. Нестабильной является ситуации в зоне «голубой линии» между Ливаном и Израилем, а также в районе палестино-израильского конфликта.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в этот регион, за исключением ситуаций крайней необходимости», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что на территории Иордании ситуация в сфере безопасности остается стабильной.

«Следите за практическими рекомендациями и информационными сообщениями на сайтах консульского департамента, российских заграничных учреждений упомянутых стран и информационных лентах МИД России», - посоветовала она.

Ранее лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей после обстрелов со стороны Израиля.

Израиль Мария Захарова Ближний Восток

Новости по теме