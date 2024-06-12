12 июня 2024, 09:29

ФБР задержало выходцев из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

Unsplash
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ФБР провело в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии операцию по задержанию восьми выходцев из Таджикистана, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщила телекомпания NBC.

* ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России.

По информации источников издания, задержанные попали в США нелегально - через южную границу страны. Двое из них пресекли ее весной 2023 года. Сотрудники ФБР следили за иностранцами на протяжении нескольких месяцев, после чего предъявили им обвинения в подготовке теракта. Официальной причиной для задержания стало нарушение миграционного законодательства.

Издание New York Post сообщило, что шестеро из задержанных якобы имеют российское гражданство. По данным газеты, правоохранители во время прослушки зафиксировали, как один из предполагаемых террористов «говорил о бомбах».

Ранее директор ФБР Кристофер Рей предупредил американцев об угрозе теракта. Он напомнил, что из-за эскалации на Ближнем Востоке фиксируется рост проявлений антисемитизма и преступлений на почве ненависти.

США ФБР Терроризм Нью-Йорк Россия Таджикистан
12 июня 2024, 10:20
Водитель грузовика и десятки свиней пострадали в ДТП на трассе в США
Unsplash
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Грузовик, перевозивший более 150 свиней, перевернулся на съезде межштатной трассы в Огайо. Как сообщило издание AP News, водитель пострадал, больше половины животных погибли.

Грузовик, перевозивший более 150 свиней, перевернулся на съезде межштатной трассы в Огайо. Как сообщило издание AP News , водитель пострадал, больше половины животных погибли.

«Власти загнали свиней в загон, <…>, но примерно половина из них погибла в результате аварии или получила ранения, их пришлось усыпить», - указано в публикации.

Подробности ДТП выясняются. В каком состоянии водитель - неизвестно, он получил серьезные ранения.

Из-за аварии съезд к северо-западу от Дейтона закрыли более чем на восемь часов.

Ранее крупное ДТП произошло в Турции: столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Жертвами аварии стали два человека : водитель и пассажир. Еще четырех человек доставили в больницы в тяжелом состоянии.

США Грузовики ДТП Животные Водители
12 июня 2024, 10:01
Uniper расторгла долгосрочные контракты с «Газпром экспортом» на поставку газа
Global Look Press
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Энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку газа, заключенные с «Газпром экспортом». Об этом сообщили на сайте немецкой корпорации.

Компания получила судебное разрешение на то, чтобы разорвать контракт, еще 7 июня.

«Сегодня компания Uniper решила расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и таким образом юридически разорвала долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией „Газпром экспорт“. Решение стало возможным после того, как Арбитражный суд 7 июня предоставил Uniper право на расторжение контрактов», - пояснили в концерне.

Немецкая компания получит более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставляемые «Газпром экспортом» с середины 2022 года. В пресс-релизе пояснили, что хотя с июня 2022 года поставлялись лишь ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года газ не поставлялся вовсе, долгосрочные контракты на его поставку по-прежнему имели юридическую силу, а отдельные договоры продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.

В 2022 году компания Uniper подала на «Газпром» в Международный арбитражный суд, потребовав возмещения убытков из-за непоставленных объемов газа.

В начале 2024 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступил иск «Газпром экспорта» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Его удовлетворили. Дочерней компании немецкого энергетического концерна запретили продолжать разбирательства с «Газпромом» за рубежом.

Экспорт Газ Газпром
12 июня 2024, 07:24
Решение Макрона о роспуске парламента привело к хаосу в его партии
Global Look Press
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Идея президента Франции Эммануэля Макрона распустить нижнюю палату французского парламента и начать процедуру выборов вызвала острую реакцию в его партии «Возрождение». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источника издания, против решения Макрона выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Депутат от «Возрождения» Кристоф Марион рассказал, что идея французского лидера вызвала в рядах партии «шок и гнев».

«Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве», - объяснил парламентарий.

Один из депутатов признался агентству, что решение о роспуске Национального собрания расстроило его, так как из-за него мест могут лишиться десятки коллег в парламенте. Законодатель добавил, что он не высказывает свои идеи открыто из опасений прослыть предателем или трусом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, почему партия Макрона теряет свои позиции. По его мнению, жителям Франции многое не нравится в действиях нынешней власти.

Эммануэль Макрон Депутаты Франция Выборы
12 июня 2024, 02:23
Евросоюз решил ввести санкции против «Совкомфлота»
РИА «Новости»
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ЕС предложил ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», которая занимается транспортировкой нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации журналистов, Евросоюз призвал включить в список ограничений 13 судов, которые, как считают в ЕС, перевозят технологии и товары, используемые российской стороной для укрепления своей оборонной сферы. Также эти суда, по мнению европейских представителей, транспортируют нефть, продажа которой развивает энергетический сектор России.

Чтобы документ о вводе санкций против судоходной компании вступил в силу, его должны одобрить все члены ЕС.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против ФСИН. Также в список ограничений вошли судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска и Владимирской области.

Суд Санкции Нефть Евросоюз

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