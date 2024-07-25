ФБР усомнилось в огнестрельном ранении Трампа

«Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо», - сказал он.

Рэй допустил, что одна из пуль действительно могла ранить кандидата в президенты США , но дальнейшая траектория ее полета осталась неизвестной.

Директор ФБР рассказал, что стрелок Томас Мэтью Крукс купил огнестрельное оружие в 2023 году у своего отца, который приобрел его 10 годами ранее. Подозреваемый проник на крышу здания AGR, используя механическое оборудование на земле и трубопроводы на стене здания. По его словам, 20-летний подозреваемый вел замкнутый образ жизни, в его телефоне нашли мало контактов.

Покушение произошло 13 июля. Трампа увели с мероприятия с окровавленным правым ухом.

RT сообщил, что республиканец слышал выстрелы и чувствовал, как пуля вонзалась в кожу.