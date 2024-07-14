ФБР подтвердило личность подозреваемого в покушении на Трампа

«Подозреваемый был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, подтвердили NBC News в воскресенье утром в управлении ФБР в Питтсбурге», - сообщили журналисты.

Ранее о стрелке рассказал источник газеты New York Post. По его данным, американец прятался на крыше примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

Злоумышленник открыл огонь из винтовки , он целился в голову экс-лидеру США. Однако пуля задела только ухо. В результате стрельбы погиб один человек , нападавшего ликвидировали.