ФБР обнаружило крупнейший в истории схрон взрывчатки

Около двух лет назад житель Айл-оф-Уайта сообщил полиции, что его сосед Брэд Спаффорд хранил незарегистрированную короткоствольную винтовку и стрелял по мишеням с портретом президента США Джо Байдена. Во время обыска на ферме силовики нашли не только оружие, но и более 150 самодельных бомб.

Большинство опасных устройств мужчина хранил в отдельно стоящем гараже, но некоторые лежали в рюкзаке в его спальне и даже в морозилке. Эта находка стала крупнейшей в истории ФБР.

Из-за опасного увлечения Спаффорд лишился трех пальцев на правой руке. Однако это не остановило его. Прокуратура настояла на помещении мужчины под стражу на время расследования.

Еще один обыск ФБР провело в камере рэпера и продюсера Пи Дидди (Шона Комбса).

«Газета.ru» сообщила, что агентов заинтересовала переписка арестанта с адвокатами.