ФБР конфисковало телефон и iPad мэра Нью-Йорка Адамса

Сначала полиция завела дело против консультанта Адамса Брионны Саггс по подозрению в сговоре с турецкими властями во время предвыборной кампании 2021 года. В ее доме уже провели обыски. Позже ФБР конфисковало технику самого мэра.

«Агенты ФБР подошли к мэру на улице, сели в его автомобиль и <…> изъяли технику», - указали авторы материала.

Арест наложили на два мобильных телефона и iPad. Представители мэрии не дали никаких комментариев на этот счет. Сам Адамс заявил, что ему нечего скрывать. Он также подчеркнул, что рассчитывает на соблюдение законов со стороны своих сотрудников.

Адвокат мэра Бойд Джонсон указал, что глава Нью-Йорка «немедленно выполнил просьбу ФБР» и предоставил правоохранителям электронные устройства.

Ранее ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний служащий разведки ВВС Нацгвардии США штата Массачусетс Джек Тейшейра.