15 марта 2024, 02:14

«Фантомные долги». Захарова ответила ЕП на требование по золоту Румынии

РИА «Новости»
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Румыния получала золотые запасы во времена СССР, а после Великой Отечественной войны ей простили долги. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в Telegram-канале.

«В 1935 году советское правительство направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен. Меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», - отметила она.

Однако СССР в 1949 году простил Румынии весь долг. По тогдашнему курсу страна была должна выплатить 300 миллионов долларов в виде репараций.

Сейчас бы им пришлось заплатить четыре миллиарда. При подсчете всех румынских долгов перед Россией и Советским Союзом получится около 1365–1665 тонн золота, добавила представитель дипведомства.

Сейчас румынские власти раскачивают ситуацию в соседней Молдавии, вместо выстраивания конструктивных отношений с соседями. Теперь Румыния попытаться навесить на Россию «фантомные долги вековой давности», резюмировала Захарова.

Европарламент ранее потребовал у российских властей вернуть Румынии золото, вывезенное в 1916–1917 годах.

Долги СССР Золото Россия Румыния
15 марта 2024, 01:16
Пентагон заявил о полетах Ту-95 у зон ПВО США и Канады
РИА «Новости»
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Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады. С таким заявлением глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо выступил в конгрессе.

«На прошлой неделе впервые более чем за два года русские отправили два бомбардировщика „медведь“ <…> вдоль так называемого Фареро-Исландского рубежа - Гренландия, Исландия и Великобритания», - сказал он.

По словам военного, Ту-95 приближались к опознавательным зонам ПВО Канады и США. Путь бомбардировщиков тщательно отслеживался, но их не смогли перехватить из-за смены маршрута перед входом в зону действия противовоздушной обороны, добавил Гийо.

Осенью 2023 года российские военные засекли два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем. Истребитель Су-27 не дал им пересечь границу России.

США Истребители Пентагон Канада ПВО
15 марта 2024, 00:53
Посол России в США рассказал об угрозах в адрес дипмиссии
РИА «Новости»
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Посольству России в США поступают угрозы, рассказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на «Первом канале». Дипломат также предупредил о готовящихся антироссийских акциях во время президентских выборов.

По словам дипломата, в посольство поступает много провокационных звонков с угрозами.

«Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и - не сорвать, это просто не получится, - а осложнить [выборы], испортить нам настроение», - сказал Антонов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на Западе массово нарушают избирательные права россиян. Памфилова предупредила о возможных провокациях в недружественных странах в ходе голосования на выборах президента России.

США Элла Памфилова Россия Запад Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 00:04
Мощные взрывы прогремели в Хмельницкой области
РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Хмельницкой области. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщил в Telegram-канале телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены заработали в Винницкой и Хмельницкой областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР.

До этого сообщалось о взрывах в Винницкой области Украины. Местные власти объявили воздушную тревогу.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее указал на рост угрозы террористических атак на приграничных территориях России. Украинские ДРГ особенно активизировались со стороны Харьковской области.

Взрывы
14 марта 2024, 23:58
Самолет главы МО Британии остался без связи под Калининградом
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Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал самолета ВВС Великобритании, на котором глава Минобороны страны Грант Шэппс летел из Польши. Об этом написала газета The Times.

По данным издания, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда бизнес-джет Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью, над Балтийским морем.

Для определения местоположения самолета пилотам пришлось использовать альтернативные методы. Авторы материала указали, что аналогичные проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.

Польское издание Epoznan ранее написало, что 17 января российские военные подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Управляющий сайтом gpsjam.org Джон Уайзман предположил, что попытка глушения была преднамеренной.

Великобритания Самолеты Польша Калининград

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