«Фантомные долги». Захарова ответила ЕП на требование по золоту Румынии

«В 1935 году советское правительство направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен. Меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», - отметила она.

Однако СССР в 1949 году простил Румынии весь долг. По тогдашнему курсу страна была должна выплатить 300 миллионов долларов в виде репараций.

Сейчас бы им пришлось заплатить четыре миллиарда. При подсчете всех румынских долгов перед Россией и Советским Союзом получится около 1365–1665 тонн золота, добавила представитель дипведомства.

Сейчас румынские власти раскачивают ситуацию в соседней Молдавии, вместо выстраивания конструктивных отношений с соседями. Теперь Румыния попытаться навесить на Россию «фантомные долги вековой давности», резюмировала Захарова.

Европарламент ранее потребовал у российских властей вернуть Румынии золото, вывезенное в 1916–1917 годах.