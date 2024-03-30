Фантазии Бербок. Глава МИД ФРГ обвинила Путина в желании втянуть НАТО в конфликт

«Он определенно не хочет вести переговоры», - сказала Бербок.

По ее мнению, при победе России безопасность в ЕС, а также международный порядок окажутся под угрозой. Бербок высказалась и против отправки европейских солдат на Украину.

На вопрос журналиста о том, блокировал ли немецкий канцлер Олаф Шольц отправку ракет Taurus на Украину из-за страха перед Путиным, Бербок заявила, что тот не боится президента России.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена ни на кого нападать, а также назвал бредом заявления ряда западных чиновников о желании РФ вступить в конфликт с НАТО.

В самом альянсе сомневаются , что у Москвы есть такие планы.