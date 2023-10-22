«Фактически это уже произошло». Война в Израиле заставит США отказаться от Украины
Конфликт на Ближнем Востоке выгоден США, так как отвлекает внимание от Украины и позволяет скрыть провал американской политики. Такое мнение озвучили журналисты шведского издания SVT.
«Внимание СМИ сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», - написано в статье.
По мнению журналистов, по ходу развития конфликта на Ближнем Востоке, внимание к Израилю будет нарастать, а к Украине - падать. Все это даст повод США пересмотреть распределение ресурсов.
«Отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость. Фактически это уже и произошло», - делают вывод авторы статьи.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что помощь Украине могут сократить из-за конфликта Израиля и Палестины.