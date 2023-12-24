Факельное шествие провели в Германии после закрытия завода Vallourec

Французская компания Vallourec, являвшаяся одним из мировых лидеров по производству стальных труб, объявила о решении закрыть немецкие производственные площадки в мае 2022 года. Причиной для таких мер стало отсутствие надежного покупателя для активов, сообщало агентство Reuters.

Руководство Vallourec также планировало закрыть линию термообработки во Франции и завод в Шотландии, а всю нефтегазовую деятельность перенести в Бразилию. По предварительным данным, в результате реструктуризации свои рабочие места потеряют 2,4 тысячи немцев и еще 550 человек - в других странах.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» ранее рассказал «360», что непоследовательные действия Евросоюза могут привести к тому, что Германия может полностью утратить производство стали, прославившееся на весь мир.