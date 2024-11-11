11 ноября 2024, 20:50

Ежегодный многотысячный марш националистов начался в Варшаве

РИА «Новости»
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Тысячи жителей Польши вышли на улицы Варшавы — там начался организованный националистическими движениями марш, сообщил корреспондент РИА «Новости». Шествие приурочили ко Дню независимости республики.

Одиннадцатого ноября в Польше отметили 106 лет со дня обретения независимости. В этом году марш организовали под лозунгом «Сила великой Польши - это мы». Президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск не стали участвовать в мероприятии. Первый отправился в Азербайджан, второй проходит лечение после перенесенной операции.

В начале мая жители Варшавы вышли на городские улицы с требованием прекратить втягивание Польши в конфликт на Украине. Участниками шествия стали несколько сотен горожан.

Тысячи жителей Польши вышли на улицы Варшавы - там начался организованный националистическими движениями марш, сообщил корреспондент РИА «Новости». Шествие приурочили ко Дню независимости республики.

Европа Польша
11 ноября 2024, 18:02
Автор хита Felicita назвал Донбасс русским и рассказал о желании провести там концерт
Global Look Press
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Донбасс всегда был российским регионом, и это следует признать во всем мире. Об этом газете Il Fatto quotidiano заявил итальянский певец Аль Бано.

«Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза», - отметил артист.

Он выразил готовность выступить с концертом в Донбассе ради поддержания мира.

Певец также прокомментировал переизбрание Дональда Трампа на пост президента США. По его мнению, республиканец внесет вклад в урегулирование конфликта.

Аль Бано получил всемирную известность в 80-е. Его главным хитом стала композиция Felicita, которую он исполнил в дуэте со своей супругой Роминой Пауэр.

Ранее певец признался, что снова хочет приехать в Россию. Он пообещал порадовать концертом поклонников, когда закончится конфликт на Украине.

Концерты Донбасс Дональд Трамп Музыка
11 ноября 2024, 12:03
Япония смягчила запрет на ввоз некоторых автомобилей в Россию
Unsplash
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Японские власти уточнили «санкционные формулировки» и разрешили ввозить в Россию «мягкие» гибриды. Об этом сообщил РБК.

Благодаря документу с новой формулировкой россияне смогут приобретать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский рассказал, что изначально японская сторона не планировала вводить запрет на импорт гибридов.

«Сейчас из-за того, что продажи просели, уже японцы начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались и оказалось, что возить можно», - отметил он.

Ввозить в Россию смогут не все гибриды, а только модели с определенными двигателями.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что цена машин с пробегом зависит от цен на новые авто. По его словам, подорожавшие автомобили влияют на стоимость машин в возрасте до трех, пяти лет. Также для ценообразования имеет значение ситуация с автокредитованием.

Япония Санкции Россия Машины
11 ноября 2024, 07:43
Синоптик сравнил процесс потепления климата в России с другими странами
РИА «Новости»
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Темпы потепления в России в 2,5 раза опережают общемировые. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, процесс глобального потепления имеет свои пространственные и временные особенности.

«И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», - подчеркнул синоптик.

Самые большие темпы потепления фиксируются в умеренных широтах. В них, в отличие от тропических регионов, средняя годовая температура повышается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, обратил внимание Вильфанд.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что глобальное потепление может иметь серьезные последствия для России. За последнее десятилетие температура в стране повысилась на 0,5 градуса, отметил он. Глава государства также напомнил, что в Арктике темпы потепления еще выше - столбик термометра там в среднем поднялся на 0,7 градусов.

Россия Погода Климат
11 ноября 2024, 07:23
Трамп и Шольц договорились «вернуть мир» в Европу
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили отношения двух стран и геополитические вопросы. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, его слова процитировала газета Tagesschau.

Канцлер ФРГ во время беседы с Трампом поздравил его с переизбранием и выразил готовность страны продолжать партнерство с Белым домом. Лидеры также обсудили актуальные «геологические вызовы» и состояние отношений США и Германии.

«Они также согласились работать вместе над восстановлением мира в Европе», - подчеркнул Хебештрайт.

Избранный американский президент 7 ноября созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Темой их беседы стала ситуация на Украине. Трамп сообщил о намерении поддерживать контакты с Россией и рассказал о значительном военном присутствии США в Европе. Также он рекомендовал Путину не обострять ситуацию на Украине.

Германия США Европа Дональд Трамп Олаф Шольц

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