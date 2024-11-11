Ежегодный многотысячный марш националистов начался в Варшаве

Одиннадцатого ноября в Польше отметили 106 лет со дня обретения независимости. В этом году марш организовали под лозунгом «Сила великой Польши - это мы». Президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туск не стали участвовать в мероприятии. Первый отправился в Азербайджан, второй проходит лечение после перенесенной операции.

В начале мая жители Варшавы вышли на городские улицы с требованием прекратить втягивание Польши в конфликт на Украине. Участниками шествия стали несколько сотен горожан.

Тысячи жителей Польши вышли на улицы Варшавы - там начался организованный националистическими движениями марш, сообщил корреспондент РИА «Новости». Шествие приурочили ко Дню независимости республики.