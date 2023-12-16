Евросоюзу предрекли утрату суверенитета из-за США

ЕС все больше теряет свой экономический и политический вес, отметила она. Захарова напомнила, что объединение отказалось от решения собственных проблем в пользу обогащения американского руководства.

«Состоявшийся 14–15 декабря в Брюсселе последний в этом году саммит Евросоюза подвел черту под неутешительными для ЕС итогами года», - добавила дипломат.

По ее словам, действия руководителей Евросоюза могут привести объединение к тому, что оно окончательно потеряет международно-политическую субъектность и станет полностью контролироваться США.

Ранее газета Financial Times назвала промахом переговоры лидеров ЕС во время саммита в Брюсселе по поддержке Украине. В объединении не смогли договориться о пакете помощи после того, как конгресс США не одобрил выделение ВСУ 60 миллиардов долларов.