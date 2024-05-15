Евросоюзу предложили наказывать банки за поддержку России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте после сообщений о попытке госпереворота, заявил, что власти прекрасно знают, кто готовил заговор. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», - заявил он.

Президент добавил, что не попадет в эту ловушку. Власти продолжат сохранять достоинство и терпимость, добавил он. Эрдоган связал деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в Турции организацией FETÖ.

Ранее прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. До этого стало известно о волне арестов представителей силовых ведомств Турции, которых заподозрили в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в стране преступной.

Однако политолог Тогрул Исмаил исключил вероятность государственного переворота в Турции. По его мнению, в стране нет критической ситуации и предпосылок для госпереворота. Дестабилизация обстановки в Турции не выгодна никому , считает депутат Алексей Чепа.