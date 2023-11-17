17 ноября 2023, 00:17

Евросоюз запланировал ввести санкции против сына Медведева — СМИ

pxhere.com
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Сын заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Илья может попасть под санкции Европейского союза. Об этом сообщила газета The Guardian.

Еврокомиссия ведет работу над 12 пакетом ограничений против России. По мнению представителей ЕС, сын Медведева якобы проводил дезинформационную кампанию в отношении Украины.

«В расширенном санкционном списке есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента», - написали авторы материала.

В списках очередного пакета антироссийских санкций также значится председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По версии The Guardian, она якобы является родственницей президента России Владимира Путина.

Ранее Еврокомиссия предложила ввести санкции против физических и юридических лиц, которые помогали проводить выборы в новых регионах России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с идеей добавить в список 120 лиц и компаний, а также ужесточить потолок цен на нефть и принять новые торговые ограничения.

Дмитрий Медведев Санкции Россия Евросоюз
17 ноября 2023, 00:32
США и Китай оказались «в очень интенсивной кооперации» по теме антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Американская сторона плотно взаимодействует с КНР касаемо всего, что связано с антироссийскими санкциями и потолком цен на нефть. Об этом заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, передало РИА «Новости».

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», - сказал он в ходе брифинга.

Так Пайатт ответил на вопрос о деятельности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с санкциями против энергетического сектора России.

Ранее в Еврокомиссии предложили ввести ограничения для физических и юридических лиц, помогавших проводить выборы в новых российских регионах. Также санкции коснутся имеющих отношение к ВС РФ, ВПК и цифровому сектору. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в ограничительный перечень войдут 120 лиц и организаций. Еще политик призвал ужесточить потолок цен на нефть и ввести новые торговые санкции.

США Санкции Россия Китай
17 ноября 2023, 00:09
Томатный тартин и черная треска. Стало известно, чем поужинают гости саммита АТЭС
pxhere.com
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Журналист Николай Мастеров побывал в зале, где пройдет ужин по случаю встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщили в Telegram-канале «Известий».

Корреспонденту удалось заглянуть в меню и узнать, чем накормят гостей саммита АТЭС во время вечерней трапезы. В списке блюд оказались фамильный томатный тартин, запеченная на сковороде черная треска с шафраном и соусом «Неджано», а также бретонский пирог с тыквой и пряностями.

Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС 16 ноября. К представителям РФ на форуме отнеслись достойно, отметил Оверчук.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября. По словам посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел, США не пригласили президента РФ Владимира Путина.

Саммиты США Продукты
16 ноября 2023, 23:37
США включили в санкционный список по России три нефтяных танкера
Freepik
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США объявили о включении трех нефтяных танкеров в список антироссийских ограничений. Информация об этом появилась на сайте Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

В перечень вошли танкеры Kazan, которые связаны с компанией Kazan Shipping Inc., Ligovsky Prospect, входящие в Рrogress Shipping Company Ltd., и NS Century, принадлежащее Gallion Navigation Inc. При этом все три танкера зарегистрированы под либерийским флагом.

Ранее OFAC начало разбирательство по факту вероятного нарушения антироссийских санкций. Управление направило запросы управляющим компаниям 100 танкеров, которые могли перевозить нефть из РФ по ценам выше установленных рамок. Уведомления о проверке получили управляющие организации из 30 стран.

В феврале прошлого года страны Евросоюза, G7 и Австралия утвердили лимит стоимости на российскую нефть на уровне 60 долларов. Примерно через год аналитики поняли, что потолок цен на нефтепродукты оказался неэффективной мерой , потому что РФ перенаправила экспорт на другие рынки.

США Санкции Нефть
16 ноября 2023, 22:45
Собака Майи Санду покусала президента Австрии
Соцсети
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Собака президента Молдавии Майи Санду укусила президента Австрии Александера Ван дер Беллена за руку во время встречи коллег в Кишиневе. Об этом сообщил телеканал TVR Moldova.

В соцсетях разлетелось видео с мероприятия. На нем видно, как Ван дер Беллен тянет руку к питомцу, чтобы погладить его. Собаке не понравился жест незнакомца, она начала гавкать на австрийского президента и укусила его за руку.

В материале канала отметили, что происшествие случилось во время прогулки лидеров во дворе здания администрации молдавского президента. Потом у австрийского лидера заметили пластырь на руке.

Ранее директор по связям с общественностью первой леди Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что собаку главы США Джо Байдена увезли из Белого дома. Такие меры приняли после 11 случаев нападения пса на агентов американской секретной службы.

Австрия Молдавия Собаки Животные

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