Евросоюз заговорил об усталости от Украины

Он подчеркнул, что выражение «усталость от Украины» употребили почти все участники встречи. Об этом же свидетельствует уход конфликта из повестки СМИ и общественного мнения.

«Многие коллеги говорили, что конфликт в Израиле плох еще и потому, что Украине достается очень мало внимания. И сегодня мы гораздо дольше говорили о событиях в Израиле, чем об украинских событиях», - привело слова Сийярто РИА «Новости».

Венгерский министр добавил, что за последние полтора года это первое заседание руководителей внешнеполитических ведомств, где Украина не стала первой темой.

При этом глава МИД Венгрии подчеркнул, что на встрече участники рассмотрели документ Еврокомиссии, который предусматривает выделение 20 миллиардов евро на покупку вооружений для украинской армии в ближайшие четыре года.

Кроме главного пункта, в предложении также содержатся указания, каким образом должны продолжаться боевые действия, а также новые санкции против России.

По мнению Сийярто, главным недостатком предложения стало отсутствие каких-либо шагов в сторону мирного соглашения.