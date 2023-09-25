Евросоюз вывез с Украины четыре миллиона тонн зерна в августе

Читайте нас в:

Валеан уточнила, что зерно транспортировали речным и сухопутным путем.

«Мы везли зерно по созданным линиям солидарности, в том числе по Дунаю. Для Украины после завершения зернового соглашения этот путь стал единственным вариантом для экспорта», - отметила она.

Еврокомиссар также добавила, что в общей сложности с мая 2022 года по август 2023-го с Украины вывезли порядка 53 миллионов тонн агропродукции по линиям солидарности, благодаря чему страна заработала 38 миллиардов долларов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о подготовке транзитных коридоров для поставок зерна с Украины в беднейшие страны мира.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.