Евросоюз выделит Армении помощь в 25 миллионов евро

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По словам фон дер Ляйен, Евросоюз выделит армянской стороне помощь в размере 25 миллионов евро.

«Мы выделили 5,2 миллиона евро. Я скажу сегодня премьеру Армении [Николу Пашиняну], что мы счастливы удвоить эту сумму до 10,2 миллиона евро. И что мы даем еще 15 миллионов евро помощи для бюджета Армении», - сказала глава ЕК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что Евросоюз предал Армению, заманив страну в очередную ловушку. Об этом свидетельствуют последние события в Нагорном Карабахе, сообщил RT.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия «вмешалась» в конфликт Армении и Азербайджана в попытке дестабилизировать ситуацию. Российский лидер Владимир Путин счел слова Макрона некорректными.