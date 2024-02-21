Евросоюз введет санкции против иностранных компаний за связи с Россией

В список фирм и предприятий, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать контакты, войдут три китайские организации. Их обвинили в гипотетических поставках чувствительных технологий в Россию, якобы используемых на поле боя в зоне СВО.

Также в новый пакет ограничений вошли компании из Турции и Индии. Евросоюз запретит своим бизнес-кругам любые контакты с этими фирмами. Также против них введут торговые ограничения. Уточняется, что турецкие и индийские предприятия якобы помогают российскому ВПК получать доступ к запрещенным технологиям и товарам.

Страны ЕС начали обсуждение 14-го пакета санкций против России. Туда войдут новые экономические меры. Пока неизвестно, на какие предприятия распространятся ограничения.