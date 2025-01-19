19 января 2025, 15:09

Евросоюз вслед за США задумался о запрете TikTok

РИА «Новости»
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Евросоюзу необходимо взять на вооружение опыт США по запрету платформы TikTok, которая стала главным источником распространения дезинформации для манипуляций на выборах. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что за последние годы все увидели, как TikTok стал инструментом для манипуляций различных политических сил, которые использовали платформу для продвижения своих нарративов и жонглирования общественным мнением.

«Вдобавок ко всему, платформа собирает большое количество данных пользователей, что представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok необходимо рассмотреть и в Европе», - написал Цахкна.

Владеющая TikTok компания ByteDance приостановила работу платформы в США после решения Верховного суда по одобрению закона о блокировке социальной сети, пока им владеет китайская фирма.

В пресс-службе Белого дома заявили, что окончательное решение о блокировке платформы примет администрация нового президента Дональда Трампа.

Евросоюз Эстония TikTok
19 января 2025, 13:47
Известные модельеры отказались наряжать жену Трампа на инаугурацию
Global Look Press
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Известные модные дома отказались помогать жене избранного президента США Мелании Трамп в подборе нарядов на инаугурацию супруга. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Хотя сама Мелания и является бывшим членом модельной индустрии, с момента прихода к политической власти мир моды начал ее сторониться», - отметили журналисты.

Главный редактор Vogue Анна Винтур отказала Трамп в появлении на обложке журнала, хотя по давней традиции там публиковали фотографии первых леди США после инаугурации их мужей. Во время предвыборной гонки на обложке даже красовалась вице-президент Камала Харрис.

Модный дом Dior, сотрудничавший с семьей Трамп в течение долгого времени, отказался наряжать Меланию в одежду своего производства. Жена избранного президента составила гардероб самостоятельно.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.

Мода США Дональд Трамп
19 января 2025, 13:19
Израиль прекратил огонь в секторе Газа
Global Look Press
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Израиль подтвердил прекращение огня в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников, которых освободят 19 января в рамках соглашения о перемирии. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Прекращение огня вступило в силу в 11:15 по местному времени (12:15 по московскому). Семьи заложников, которых освободит ХАМАС, проинформировали через представителей ЦАХАЛ.

Бригады «Аль-Кассам» в рамках сделки отпустят трех израильских заложниц в возрасте от 24 до 31 года. Сторона Израиля в ответ освободит 90 палестинских женщин-заключенных, сообщила государственная информационная служба Египта.

«ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня 19 января. В обмен из израильских тюрем отпустят 90 палестинок», - сказали в госинформслужбе.

Израилю и ХАМАС удалось прийти к перемирию через 15 месяцев военных действий. Прекращение огня собирались ввести в 08:30, но отложили, поскольку палестинская сторона задерживала предоставление перечня заложников.

Израиль Тюрьмы Конфликт Израиля и Палестины
19 января 2025, 11:45
Лавров рассказал о попытках Байдена подставить Трампа
РИА «Новости»
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Администрация действующего президента США Джо Байдена оставит проблемное наследство команде Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров с беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава МИД России напомнил, что за время правления Байдена российско-американским отношениям нанесли огромный ущерб. И администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предстоит начинать работу со сложного старта.

«Администрация Трампа в свою первую каденцию тоже нанесла серьезный ущерб, в том числе потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. Команда Обамы поставила наши отношения в позицию не самого лучшего старта. И сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», - пояснил Лавров.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Избранный президент США прилетел в Вашингтон для подготовки к церемонии.

США Сергей Лавров Дональд Трамп Россия Джо Байден
19 января 2025, 11:12
Команда Трампа задумала смену власти в Венесуэле
Global Look Press
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Команда Дональда Трампа намерена добиться смещения Николаса Мадуро с должности президента Венесуэлы. Об этом Axios сообщили источники из окружения избранного президента США.

Советники Трампа на условиях анонимности рассказали, что будущая администрация Белого дома намерена сменить власть в Венесуэле без военного вмешательства. Они хотят повторить сирийский сценарий, который привел к отставке главы восточного государства Башара Асада.

«Мы бы точно не возражали, если бы Мадуро стал соседом Асада в Москве», - сказал собеседник Axios.

Ранее глава Венесуэлы жестко осудил Соединенные Штаты за снятие запрета с Украины на удары вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Николас Мадуро объяснил это тем, что американское правительство вступило в фазу империалистического безумия и мести.

США Венесуэла Николас Мадуро Дональд Трамп

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