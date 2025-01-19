Евросоюз вслед за США задумался о запрете TikTok

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Он подчеркнул, что за последние годы все увидели, как TikTok стал инструментом для манипуляций различных политических сил, которые использовали платформу для продвижения своих нарративов и жонглирования общественным мнением.

«Вдобавок ко всему, платформа собирает большое количество данных пользователей, что представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok необходимо рассмотреть и в Европе», - написал Цахкна.

Владеющая TikTok компания ByteDance приостановила работу платформы в США после решения Верховного суда по одобрению закона о блокировке социальной сети, пока им владеет китайская фирма.

В пресс-службе Белого дома заявили, что окончательное решение о блокировке платформы примет администрация нового президента Дональда Трампа.