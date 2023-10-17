Евросоюз вопреки условиям ядерной сделки отказался снимать санкции с Ирана

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«Существуют веские причины воздержаться от снятия этих ограничений в переходный день 18 октября 2023 года, как первоначально предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий», - заявили в ведомстве.

Евросоюз обвинил Иран в невыполнении условий ядерной сделки и решил сохранить ограничительные меры, в том числе для участвующих в создании ядерных и баллистических ракет физических и юридических лиц, а также лиц и организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Снятые до этого санкции останутся недействительными, а новые вводить не планируют.

Ядерную сделку по Ирану заключили в июле 2015 года. В 2023 году стало известно, что Германия, Франция и Великобритания нарушат ее из-за якобы имевших место поставках ракет в Россию.