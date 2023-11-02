Евросоюз существенно сократит импорт газа из России

Западные представители энергетики обсудили на встрече вопрос диверсификации поставщиков газа, а также увеличение объема поставок американского сжиженного природного газа. В заявлении отметили, что США в последнее время стали крупнейшим импортером СПГ в Европу.

«ЕС значительно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива, в том числе за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и сокращения импорта [природного] газа»<…>», - указали в сообщении целевой рабочей группы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Европы от энергетического сотрудничества с Россией. По его мнению, это решение обернется для европейских государств тяжелыми экономическими последствиями.

Входящие в Евросоюз страны выразили желание сократить импорт российского природного газа в 2023 году. Государства запланировали уменьшить поставки голубого топлива до 40-45 миллиардов кубометров. Об этом заявил Госдепартамент по итогам заседания целевой рабочей группы США - ЕС по энергетической безопасности, сообщил ТАСС.