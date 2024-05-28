28 мая 2024, 07:26

Евросоюз столкнулся с дефицитом трески

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Санкции против России и сокращение мировых уловов рыбы привели к тому, что в странах Европы снизилось предложение атлантической трески. Об этом сообщил РБК.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2023 году в ЕС завезли порядка 284,7 тысяч тонн трески (без учета соленого филе). Почти половину от импорта составила мороженая рыба (112,3 тысячи тонн), 54,7% (61,4 тысячи тонн) которой завезли из России. Еще одним важным поставщиком стала Норвегия - на ее долю приходится около 21% (23,5 тысячи тонн) продукта.

В ФАО спрогнозировали, что в 2024 поставки трески в ЕС резко снизятся, так как сократились сокращения квоты на добычу в Баренцевом море. Из-за нехватки рыбы возникнет жесткая конкуренция и рост цен.

«Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», - указали в отчете ФАО.

Ранее Евросоюз утвердил новый новый режим санкций против России. Агентство DPA заявило, что дипломаты составили порядка 20 списков с ограничениями.

Санкции Россия Евросоюз Экономика Продукты
28 мая 2024, 07:48
Американист заявил о риске втягивания США в конфликт вокруг Тайваня
Global Look Press
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США могут вступиться за Тайвань и даже вступить в прямое столкновение с Китаем. Об этом Lenta.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он прокомментировал недавний визит американской делегации конгрессменов в Тайбэй и отметил, что поездка оказалась во многом формальной. Белый дом учел опыт 2022 года, когда из-за спикера палаты представителей в конгрессе Нэнси Пелоси возникла эскалация, указал политолог. Дудаков напомнил, что визит в этот раз состоялся на фоне учений КНР около острова и маневров США в Южно-Китайском море.

«Это все равно конечно шаг в сторону дальнейшей эскалации», - подчеркнул американист.

Эксперт предположил, что и республиканцы, и демократы выражают готовность втянуть США в противостояние за Тайвань. По его мнению, в будущем это может грозить серьезными последствиями, вплоть до прямого столкновения американского и китайского флотов.

Ранее минобороны Тайваня зафиксировало рядом с островом самолеты и суда КНР. В ответ военные задействовали свои корабли, авиацию и береговые ракетные комплексы.

США Белый дом в США Конгресс США Китай Тайвань Визит Пелоси на Тайвань
28 мая 2024, 06:13
Байдена обвинили в циничном принижении роли СССР в победе над фашизмом
Global Look Press
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Власти США в рамках антироссийской кампании принизили роль СССР в победе над фашизмом. Однако Россия не позволит забыть о многомиллионных жертвах Великой Отечественной войны, заявил посол Анатолий Антонов в Telegram-канале дипведомства.

«Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов», - сказал он.

Антонов заявил, что ни одна страна не понесла в борьбе с гитлеровской Германией настолько же большие потери, как СССР. Погибли, напомнил дипломат, 27 миллионов человек. Он заявил, что в борьбе с фашизмом участвовала почти вся Европа.

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка спасла мир от фашизма, посол назвал выворачиванием, вбросом и психологической войной против России. Он провозгласил продолжение борьбы с искажением истории.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя аналогичное высказывание Байдена, назвал политика политическим проходимцем. Он заявил, что американский президент оскорбил российский народ.

США Дипломатия СССР ВОВ Войны Джо Байден
28 мая 2024, 01:58
Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля в Рафахе пройдет 28 мая
РИА «Новости»
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Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям удара израильской армии по лагерю палестинцев в Рафахе, состоится 28 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие пройдет в закрытом режиме. На нем обсудят гибель десятков палестинцев, находившихся в лагере беженцев.

«Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается завтра во второй половине дня», - сказал источник агентства.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ обязаны прекратить военную операцию в Рафахе , которая, как он подчеркнул, способна привести к уничтожению народа Палестины.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
28 мая 2024, 00:08
В США 100-летний жених и 102-летняя невеста попадут в Книгу рекордов Гиннесса
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Самая старая пара сыграла свадьбу в Филадельфии в США, они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Жениху 100 лет, а невесте 102 года, суммарно их возраст превышает предыдущий рекорд, сообщил телеканал Fox News.

Берни Литтман и Марджори Фитерман познакомились в доме престарелых около 10 лет назад и стали встречаться. В прошлом у обоих были браки, Литтман прожил с супругой 65 лет, у них было двое детей, четверо внуков и девять правнуков. Родственники жениха обрадовались, что он нашел кого-то, кто поддержал его, особенно во время пандемии.

Венчавший новобрачных раввин отметил, что с их жизненным опытом любовь никуда не пропадет. Родственники пары подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, их общий возраст составил 202 года. Прежний рекорд - 194 года и 279 дней.

США Свадьбы Рекорды Книга рекордов Гиннесса

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