Евросоюз столкнулся с дефицитом трески

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2023 году в ЕС завезли порядка 284,7 тысяч тонн трески (без учета соленого филе). Почти половину от импорта составила мороженая рыба (112,3 тысячи тонн), 54,7% (61,4 тысячи тонн) которой завезли из России. Еще одним важным поставщиком стала Норвегия - на ее долю приходится около 21% (23,5 тысячи тонн) продукта.

В ФАО спрогнозировали, что в 2024 поставки трески в ЕС резко снизятся, так как сократились сокращения квоты на добычу в Баренцевом море. Из-за нехватки рыбы возникнет жесткая конкуренция и рост цен.

«Запрет на торговлю с Российской Федерацией после конфликта на Украине сказывается на европейских переработчиках. Они просто не получают достаточно сырья», - указали в отчете ФАО.

Ранее Евросоюз утвердил новый новый режим санкций против России. Агентство DPA заявило, что дипломаты составили порядка 20 списков с ограничениями.