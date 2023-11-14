Евросоюз столкнется с серьезными последствиями в случае конфискации активов РФ

Всего ЕС заморозил около 300 миллиардов долларов, принадлежащих России. Эти деньги европейские страны планируют изъять и передать на Украине - объединение подготовило документ для этого.

По информации издания, Запад не имеет юридических оснований для конфискации активов. Если Евросоюз присвоит эти деньги, ему в будущем придется возвращать их России.

По данным газеты Financial Times, подобный поворот событий приведет к «непредсказуемым экономическим последствиям». В случае выполнения решения о конфискации произойдет отток капитала и бегство иностранных инвесторов.

Ранее СМИ сообщили, что не все европейские страны одобрили предложение об изъятии российских активов. Франция, Бельгия, Германия и Италия призвали Евросоюз не торопиться с этим решением, чтобы не ставить под угрозу финансовую стабильность.