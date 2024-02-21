21 февраля 2024, 12:26

Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций

Unsplash
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Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который планировали приурочить к годовщине начала спецоперации. Ограничительные меры введут против порядка 200 физических и юридических лиц, сообщило Reuters.

Источники агентства заявили 21 февраля, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций.

Аналогичная информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в X (бывшем Twitter). Пресс-служба заявила, что послы Евросоюза достигли «принципиального согласия» по очередному пакету санкций. Теперь предстоит письменная процедура утверждения в Совете Евросоюза. В случае успеха ограничения введут к 24 февраля.

Санкции Евросоюз Экономика
21 февраля 2024, 11:53
«Деменция с тельцами Леви». Доктор медицинских наук озвучила возможный диагноз Байдена
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Президент США Джо Байден может страдать от нейродегенеративных расстройств, которые влияют на его поведение и умственные способности. Об этом «360» подробно рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Гаврилова.

Признаки паркинсонизма и деменция Она предупредила, что точный диагноз американскому лидеру можно поставить только после его обследования, но некоторые признаки нейродегенеративного расстройства выявляются и на основе поведения. Профессор рассказала, что у Байдена наблюдаются очевидные нарушения ориентировки и памяти.

«У него еще есть признаки паркинсонизма. Если речь идет о заболевании нейродегенеративной причины, то, скорей всего, это деменция с тельцами Леви», - предположила специалист.

По ее словам, вылечить эту болезнь нельзя, но можно ее замедлить с помощью определенных методов и техник.

«Лечение есть, но не конкретное, а которое позволяет поддерживать когнитивные функции до определенного предела. А специфической терапии не существует», - заключила Гаврилова.

Нарушена память Профессор напомнила, что из-за деменции человек утрачивает когнитивные способности, что приводит к проблемам в повседневной жизни.

Она подчеркнула, что к когнитивным функциям относятся речь, интеллект, ориентирование в пространстве, а также возможность выполнять целенаправленные действия. Вероятность заболеть деменцией растет с возрастом, а после 65 лет «она удваивается каждую пятилетку», добавила доктор медицинских наук.

Ранее в речи о финансировании ВСУ Байден случайно перепутал украинскую армию и НАТО. После выступления американского лидера Республиканский национальный комитет напомнил, что Украина никогда не входила в Североатлантический альянс.

США Болезни Медицина Джо Байден Наука
21 февраля 2024, 11:36
Российские активы Danone решили купить в Татарстане
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Французская компания Danone планирует продать российские активы молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Российские активы французской компании передали в свое время Росимуществу. Владельцем «Вамин Татарстан» является 29-летний предприниматель Минтимер Мингазов.

Прошлым летом он вошел в совет директоров Life & Nutrition, которая является переименованной дочерней компании Danone в России. Новую должность, как уточнили авторы материала, Мингазов получил после того, как главой компании стал зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

По данным издания, директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев передал письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В обращении бизнесмен указал, что руководство организации согласилось выплатить порядка 17,7 миллиарда рублей за контроль над российским бизнесом Danone. Часть из этих средств пойдет на обслуживание долга. Вторую сумму передадут на оплату доли Danone в компании.

В декабре прошлого года FT писал, что чеченское руководство Danone показало хорошие управленческие навыки. И это при том, что они оказались новичками в бизнесе.

Татарстан Бизнес
21 февраля 2024, 10:33
США заподозрили Россию в намерении вывести ядерное оружие в космос
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Россия якобы может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, ЯО могут запустить в космическое пространство уже в 2024 году.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», - отметили в агентстве.

Ранее глава комитета разведки палаты представителей США Майк Тернер предупредил о разработке плана ответа на размещение российского ядерного оружия в космосе. Он назвал серьезной угрозу со стороны России и напомнил о китайском аэростате , который сбили над американской территорией.

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Он отметил, что на западе поднимается шум по этому вопросу, но позиция России остается ясной и понятной.

Ядерное оружие США Россия Оружие Космос
21 февраля 2024, 09:54
Лукашенко прибудет на открытие «Игр будущего» в Казани
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию и поучаствует в открытии международного турнира «Игры будущего». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Президент [Белоруссии] по приглашению российского коллеги сегодня посетит церемонию открытия международного турнира „Игры Будущего“», - указали в издании.

На мероприятии атлеты покажут свое мастерство в необычных видах спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии. Состязания будут проходить с 21 февраля по 3 марта.

В Россию 21 февраля прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На «Игры будущего» в Казань приедут и представители других государств. Организаторы мероприятия ожидают главу Киргизии Садыра Жапарова, лидера Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Известно, что на «Играх будущего» будут выступать спортсмены из разных государств, в том числе из Китая.

Белоруссия Казань Александр Лукашенко Россия

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