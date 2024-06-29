Евросоюз сможет стать одним из центров нового мира при одном условии

«Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства. Когда-нибудь они одумаются и поймут полную тупиковость и контрпродуктивность для них самих курса, который они проводят под диктовку Вашингтона», - процитировало его РИА «Новости».

Лавров указал на то, что баланс сил в мире меняется, и локомотивом новой, евразийской интеграции может стать БРИКС. Он также призвал пригласить в Совбез страны Азии, Латинской Америки и Африки. Преобладание в организации западных стран несправедливо, подчеркнул министр.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что путь к новому миропорядку будет долгим и тернистым. Он назвал расширение БРИКС подтверждением того, что этот процесс уже происходит.