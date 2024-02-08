«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», - сказал он.

Ввести санкции призвал бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстад. Он предложил запретить Такеру Карлсону въезд в страны Евросоюза. Бизнесмен Илон Маск предупредил, что включение журналиста в черный список оскорбит американскую общественность.

Интервью с Владимиром Путиным записали 6 февраля, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Именно в тот день черный фургон Такера Карлсона заметили у администрации президента. Разговор длился два часа, его покажут в ночь на 9 февраля. Анонс программы набрал более 50 миллионов просмотров.

После интервью Агентство нацбезопасности США начало следить за журналистом, а на Украине его внесли в базу «Миротворца». Сам Такер Карлсон, вероятнее всего, уже уехал из России - его заметили в аэропорту Шереметьево.