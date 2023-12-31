Евросоюз решил интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

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Решение приняли единогласно в письменной форме, оно начнет действовать с марта 2024 года. Как указано в заявлении, этот шаг простимулирует поездки, торговлю, туризм, а также усилит внутренний рынок.

«Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году», - добавили в Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз начал готовить резервный план финансовой помощи Украине за счет наращивания долга. Таким образом страны пытаются обойти блокировки Венгрии. Председатель правительства ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что в 2024 военную поддержку окажут на восемь миллиардов евро.