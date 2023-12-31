Евросоюз решил интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген
Страны Евросоюза договорились отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии. Речь идет только о морских и воздушных границах, уточнили в Еврокомиссии.
Решение приняли единогласно в письменной форме, оно начнет действовать с марта 2024 года. Как указано в заявлении, этот шаг простимулирует поездки, торговлю, туризм, а также усилит внутренний рынок.
«Обсуждение следующего решения, касающегося отмены контроля на сухопутных границах, продолжится в 2024 году», - добавили в Еврокомиссии.
Ранее Евросоюз начал готовить резервный план финансовой помощи Украине за счет наращивания долга. Таким образом страны пытаются обойти блокировки Венгрии. Председатель правительства ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что в 2024 военную поддержку окажут на восемь миллиардов евро.