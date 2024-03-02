Евросоюз разморозил деньги для Венгрии

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Представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер отметил, что венгерские власти выполнили тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства.

Данные средства являются частью более чем 30 миллиардов долларов, которые ЕС решил не предоставлять Венгрии более года назад.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее выступил против переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК. По мнению министра, за последние несколько лет безопасность и экономические показатели ЕС стали намного слабее.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Таким образом, Венгрия стала последней страной в альянсе, которая одобрила заявку.