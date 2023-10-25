Евросоюз рассмотрит конфликт на Ближнем Востоке, не отвлекаясь от Украины

Мишель подчеркнул, что встреча состоится во время «глобальных нестабильности и неопределенности», которые усилили разгоревшиеся на Ближнем Востоке события.

«Эти события требуют нашего пристального внимания, не отвлекая нас от нашей постоянной помощи Украине», - подчеркнул глава Евросовета.

Он указал, что европейские страны продолжат оказывать поддержку Украине так долго, как это потребуется. Отдельное внимание Мишель обратил на важность ускорения военных поставок и планы по использованию замороженных активов России.

До этого председатель Евросовета неоднократно заявлял, что единственным приемлемым вариантом урегулирования ситуации на Украине являются предложенные киевским режимом требования о «восстановлении границ 1991 года, включая Крым» или «формула Зеленского».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что конфликт на Украине перестал вызывать энтузиазм со стороны европейских стран, которых начало беспокоить обострение на Ближнем Востоке.

Лидеры стран ЕС на плановом саммите в Брюсселе, который состоится 26–27 октября, обсудят эскалацию палестино-израильского конфликта, «не отвлекаясь от Украины». Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в открытом письме - приглашении главам государств. Его процитировал ТАСС.