24 июня 2024, 10:13

Евросоюз расширил санкции против России

Unsplash
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Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. В него вошли 116 физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Ограничения коснулись транзита российского СПГ через европейские порты.

Газ Санкции Россия Евросоюз
24 июня 2024, 11:01
Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали
Телеканал «360»
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Подозреваемых, которых обвиняют в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией, задержали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перестрелка произошла 23 июня на КПП «Псоу». Преступники открыли огонь из автомобиля и скрылись. В результате погиб мужчина 1985 года рождения, пострадали три человека: двое мужчин 29 и 26 лет, и 17-летняя девушка.

Одному из пострадавших абхазцев диагностировали ранение ноги, другому - проникающее ранение брюшной полости. Девушка получила сквозное ранение руки. Всех пострадавших доставили в больницу.

В Абхазии возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и перевозка оружия» и «Убийство».

Убийства Абхазия Россия
24 июня 2024, 10:56
«Пришел в ужас». Пушков жестко ответил на заявление вице-канцлера ФРГ
Global Look Press
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Обращение вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека к Китаю с требованием остановить торговлю с Россией является чушью. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он предположил, что цифры растущего товарооборота двух стран стали для немецкого министра «полным откровением». По словам Пушкова, Хабек вместе со своей партией «Зеленых» уже проиграл выборы в Европарламент и продолжает «нести чушь».

«Он, видите ли, на днях посмотрел цифры роста товарооборота между Россией и Китаем и пришел в ужас», - указал сенатор.

Пушков добавил, что вице-канцлер уже сильно ударил по экономике своей страны, из-за которой ФРГ теперь можно сравнить с «больным человеком Европы». Он добавил, что требования Хабека к Китаю не принесут никакого результата, сообщили «Известия».

Ранее вице-канцлер ФРГ прибыл в Пекин для переговоров с официальными лицами. Он отметил, что разрыв торговых связей Китая с Россией положительно скажется на сотрудничестве с Германией.

Германия Европа Россия Китай Экономика
24 июня 2024, 10:45
Согласие Венгрии не потребуется. Боррель — о механизме использования активов России
РИА «Новости»
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Позиция Венгрии не помешает Евросоюзу направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине. Конфискацию оформят без согласия всех членов сообщества, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Договор позволяет делать это, даже если некоторые государства-члены не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации», - сказал он.

Боррель заявил, что этот вопрос обсудят 24 июня на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Решение, по его словам, уже приняли - доходы от обездвиженных российских активов в зарубежных депозитариях используют на военную помощь Украине. Глава евродипломатии уточнил, что первые деньги изымут в начале июля.

Венгрия накладывала вето на решения Евросоюза по помощи Украине.

RT сообщил, что из-за этого Бельгия и Австрия предложили лишить ее права голоса.

Банки Санкции Россия Евросоюз Деньги
24 июня 2024, 10:21
Евросоюз анонсировал 15-й пакет санкций, не успев принять предыдущий
Unsplash
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Согласование 14-го пакета санкций в отношении России заняло много времени. Сразу после того, как он вступит в силу, начнется проработка новых ограничений, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я рада 14-му пакету санкций, конечно, его обсуждение заняло много времени. <…> Работа над следующим пакетом начнется немедленно», - сказала она.

Очередные антироссийские санкции планировали утвердить 24 июня. Послы стран Евросоюза уже согласовали документ. Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в 14-м пакете предусмотрели ограничения в военно-промышленном комплексе, энергетическом и финансовом секторах экономики.

На минувшей неделе санкции против России расширили США и Япония. Под запрет попало программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

Финляндия Санкции Россия Евросоюз

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