Евросоюз продолжил тайно финансировать Россию — СМИ
Страны Евросоюза тайно финансируют Россию, закупая у нее сжиженный природный газ. Об этом заявило агентство The Telegraph.
«Страны ЕС втихую финансируют Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа», - сказано в материале.
Авторы статьи подсчитали, что продажи СПГ приносят России значительные доходы, размер которых достигает 6,1 миллиарда евро.
Ранее входящие в Евросоюз страны выразили желание уменьшить импорт российского природного газа в 2023 году. Они запланировали сократить поставки до 40-45 миллиардов кубометров.
Санкции США против российского проекта «Арктик СПГ - 2» призваны отрезать Европу от газа из РФ. Новые ограничения приведут к потрясениям на мировых энергетических рынках и усугубят проблему.