20 февраля 2024, 09:44

Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на год

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Антироссийские санкции Евросоюза оставили в силе еще на год. Решение Совета опубликовали в официальном журнале.

«Ограничительные меры, содержащиеся в решении (CFSP) 2022/266, должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года», - постановил Совет ЕС.

Члены организации осудили проведение спецоперации, вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Они решили, что целесообразно сохранить уже действующие и при необходимости ввести новые ограничительные меры. Решение вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 21 февраля.

Санкции почти не оказали влияния на российскую экономику , заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По мнению президента России Владимира Путина, из-за ограничений для отечественных компаний открылись новые возможности.

Санкции Россия Евросоюз
20 февраля 2024, 10:26
Турецкий банк озвучил условия для открытия счета гражданам России
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Государственные банки Турции открывают счета россиянам, но только при нескольких условиях. Об этом РИА «Новости» заявил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

По его словам, для открытия счета гражданину России следует предъявить банку вид на жительство, право на работу или специальную визу.

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза», - отметил представитель Ziraat.

Он добавил, что банковским организациям не запрещали открывать счета российским гражданам.

Ранее частные турецкие банки столкнулись с угрозами со стороны США из-за работы с Россией. Американская сторона потребовала тщательно проверять переводы в связи со введением антироссийских санкций. По словам источника РИА «Новости» в банковском секторе, предупреждения США финансовым организациям Турции дошли до «угрожающего тона».

Турция Банки Россия
20 февраля 2024, 08:25
Китай предложил Гутерришу спросить мнение афганцев о новом спецпосланнике ООН
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Назначение спецпосланника ООН по Афганистану может положительно повлиять на контакты со страной только в том случае, если решение генсека организации Антониу Гутерриша одобрят афганцы и заинтересованные стороны среди соседей. Необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом РИА «Новости» заявил специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн.

Он прокомментировал возможное назначение спецпосланника ООН по Афганистану, которое не учитывало мнение афганской стороны.

«Чтобы настроить весь механизм или выбрать персоналии, мы должны получить согласие афганцев и заинтересованных сторон среди стран-соседей и в регионе, чтобы это реально могло работать», - отметил спецпосланник МИД.

Юэ Сяоюн выразил уверенность, что ООН играет конструктивную роль в Афганистане, а механизм с участием стран-соседей помогает вносить вклад в мир и стабильность в регионе. Специальный посланник МИД Китая добавил, что организации следует продолжать работу в этом направлении.

Он также сообщил, что КНР выражает готовность присоединиться к платформе с участием России, Ирана и Пакистана.

Ранее востоковед Станислав Тарасов рассказал, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке затронет множество стран, в том числе и Афганистан. По его словам, западные спецслужбы инициируют проблемы в регионе ради своих целей.

Афганистан Россия ООН Китай
20 февраля 2024, 07:45
Полянский назвал ударом по репутации США каждое их вето в СБ ООН
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США могут в четвертый раз заблокировать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что следующее голосование по представленному Алжиром документу по палестинскому анклаву пройдет 20 февраля.

«Двадцатого февраля в 10.00 (18.00 по московскому времени) в СБ ООН состоится голосование по представленному Алжиром проекту резолюции СБ с требованием немедленно прекратить огонь в Газе», - отметил Полянский.

По его словам, проект не устраивает США, и они уже дали понять, что применят право вето». Первый зампостпреда России при ООН предупредил, что блокировкой резолюции американская сторона наносит удар по своей репутации в мире, особенно на Ближнем Востоке.

«Это будет уже четвертое вето американцев с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года», - заключил Полянский.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, которой обязал Израиль и палестинское движение ХАМАС обеспечить доставку гумпомощи в сектор Газа. США не позволили добавить в документ пункт о прекращении огня.

США Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
20 февраля 2024, 07:23
Британский политик предложил отозвать посла России
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Депутат-консерватор Тобиас Эллвуд посоветовал выслать посла России Андрея Келина из страны, не разрывая при этом все контакты. С таким обращением он выступил перед палатой общин британского парламента, сообщила «Газета.ru».

Отозвать российского посла британский депутат предложил в связи со смертью Алексея Навального.

«Возможно, настал момент для отзыва российского посла, сохраняя при этом открытые дипломатические каналы, которые остаются важными», - указал Эллвуд.

Заместитель министра иностранных дел королевства Лео Докерти не стал комментировать слова депутата. При ответе на другой вопрос он рассказал, что Великобритании необходимо поддерживать с Россией дипломатические связи, и это имеет «непосредственное значение».

Ранее британский МИД заявил о рассмотрении введения индивидуальных санкций после смерти Навального. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон отметил, что Британия не будет объявлять об ограничениях заранее.

Великобритания Депутаты Россия Алексей Навальный

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