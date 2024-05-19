19 мая 2024, 09:44

Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США

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Государствам Евросоюза следует «взяться за ум» и начать борьбу с американской экспансией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его словам, представителям Евросоюза необходимо прекратить враждовать между собой и попытаться наладить отношения с Россией. Шеремет добавил, что европейские страны могут остаться «на обочине истории», если не дадут отпор США.

«Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что благодаря дружбе с Россией Европа сможет обзавестись стабильностью и дешевыми энергоресурсами.

«Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее», - заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Европу неактуальным партнером для России. По мнению дипломата, в пользу этой идеи уже говорят многие факты.

США Крым Депутаты Европа Россия Евросоюз
19 мая 2024, 10:14
Россия вошла в десятку лучших стран по темпам роста экономики в XXI веке
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Российская экономика с начала этого века выросла почти в восемь раз, благодаря чему она вошла в топ-10 государств по данному показателю. Об этом сообщило РИА «Новости».

МВФ и Всемирный банк проанализировали экономики с размером ВВП от 100 миллиардов долларов. В конце прошлого века таких было 35, а к концу 2023 года их число выросло до 68, подсчитали в международных структурах. За прошлый год экономика России увеличилась в 7,7 раза: до чуть больше двух триллионов долларов с 260 миллиардов.

По информации МВФ и Всемирного банка, список самых быстрорастущих экономик возглавила Эфиопия. Ее показатели выросли в 19,4 раза до 160 миллиардов долларов. Второе место занял Китай, ВВП которого увеличился в 14,6 раза, до 17,7 триллиона долларов. На третьей строчке оказался Казахстан, чья экономика выросла в 14,2 раза, до 261 миллиарда долларов. В десятку государств с растущей экономикой также вошли Вьетнам, Катар, Румыния, Кения, Бангладеш и Индонезия.

Ранее политолог Денис Батурин заявил, что Россия имеет возможность развивать свою экономику и без европейских ресурсов. По его мнению, антироссийские санкции привели к росту импортозамещения.

Россия Китай Всемирный банк Экономика ВВП
19 мая 2024, 07:56
Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования его 80-летия
Global Look Press
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Бывший юрист политика Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани получил во время празднования своего юбилея уведомление о предъявлении ему обвинения в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Повестку вручили Джулиани прямо во время вечеринки в честь его 80-летия. Два работника офиса генпрокурора подошли к экс-мэру поздно вечером, и их поведение сильно расстроило многих гостей, указали в издании.

«Они накинулись на него, когда он выходил», - рассказал телеканалу один из участников мероприятия.

Пресс-секретарь Джулиани Тед Гудман рассказал, что бывший юрист Трампа сохранял спокойствие, и сотрудникам офиса генпрокурора не удалось смутить его или поставить в неловкое положение «Он наслаждался невероятным вечером в кругу сотен людей, которые любят его, <…> и мы с нетерпением ждем полного оправдания в ближайшее время», - подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп предложил своему сопернику и действующему лидеру США Джо Байдену провести дебаты прямо в суде. Политик заявил, что готов ко встрече «где угодно и когда угодно».

Суд Нью-Йорк Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
19 мая 2024, 03:49
«Теплые объятия». Путин и Си Цзиньпин бросили вызов Западу
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировал Западу незыблемость поддержки России со стороны Китая. Об этом написала газета The New York Times.

Как отметили авторы публикации, «теплые объятия Си Цзиньпина с Путиным в Китае - вызов Западу», китайский лидер показал руководителям западных стран неудобную реальность.

«Через несколько дней после возвращения из поездки в Европу, где ему (Си Цзиньпину - прим. ред.) читали лекции про необходимость держать Россию в узде, лидер Китая использовал саммит с президентом Владимиром Путиным, чтобы показать Западу неудобную реальность: его поддержка Путина остается незыблемой», - подчеркнули в статье.

Ранее помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры РФ и КНР провели переговоры успешно и с хорошим настроением. По его слова «химия» между ними упрочилась.

Россия Запад Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
19 мая 2024, 02:51
Боевики запланировали атаки по российским позициям в Сирии
РИА «Новости»
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют удары по местам дислокации российских войск. Об этом на брифинге сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов, его процитировало РИА «Новости».

«Боевики группировки „Джебхат ан-Нусра“* <…> осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих», - заявил Попов.

Генерал-майор отметил, что подготовка ведется в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара. В центре принимают упреждающие меры, чтобы не допустить вооруженных провокаций.

В начале мая ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в провинции Хомс в Сирии. Террористы укрывались в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Сирия Военные Россия Боевики

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