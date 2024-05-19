Евросоюз призвали «зарыть топор войны» и выступить против экспансии США

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По его словам, представителям Евросоюза необходимо прекратить враждовать между собой и попытаться наладить отношения с Россией. Шеремет добавил, что европейские страны могут остаться «на обочине истории», если не дадут отпор США.

«Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что благодаря дружбе с Россией Европа сможет обзавестись стабильностью и дешевыми энергоресурсами.

«Просвещенная некогда Европа сильно деградировала во всех сферах, легкомысленно предав свою историю и сделав очень призрачным свое будущее», - заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Европу неактуальным партнером для России. По мнению дипломата, в пользу этой идеи уже говорят многие факты.