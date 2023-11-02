Евросоюз призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ
Евросоюз призвал Россию продолжать следовать целям и задачам Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на отзыв его ратификации. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.
«Европейский союз призывает Россию продолжить соблюдение целей и задач договора», - указали в документе.
В ЕС также обратили внимание, что ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку его ратифицировали не все 44 государства, обладающих ядерным оружием или ядерной промышленностью. Евросоюз заявил о необходимости принятия документа без предварительных условий и задержек.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ подписал президент России Владимир Путин. Документ разработали с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерным оружием. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин не планировал контактировать с США перед решением по ДВЗЯИ.