22 мая 2024, 09:36

Евросоюз призвал оценить вред от запрета на поставки российского газа

РИА «Новости»
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Некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить ущерб от запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В Еврокомиссию обратились представители Бельгии, Германии и Франции. Они призвали даль оценку ущербу экономики стран ЕС из-за ограничений на импорт сжиженного природного газа из России.

По данным собеседников агентства, Евросоюз опасается трудностей, тогда как экономическая система России останется стабильной. Один из источников издания добавил, что в ЕС удивлены устойчивости российской экономики.

Многие члены Евросоюза поддерживают новые ограничения, в частности, на импорт газа из РФ. Но на проработку очередного пакета антироссийских санкций странам союза понадобится несколько недель, уточнили авторы материала.

Директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников отметил, что сложностей в случае запрета на импорт СПГ не будет. По его словам, если ЕС все же ограничит поставки российского газа, то РФ не останется без покупателей.

Некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой оценить ущерб от запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Об этом сообщило агентство Reuters , ссылаясь на источники.

Еврокомиссия Газ Россия Евросоюз Экономика
22 мая 2024, 09:58
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Global Look Press
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Королевство Норвегия признает Палестину в качестве государства. Об этом сообщила пресс-служба норвежского правительства.

Решение вступит в силу с 28 мая.

«Правительство Норвегии приняло решение о признании Палестины в качестве государства», - заявили в норвежском кабмине.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что признание Палестины в качестве государства еще раз подчеркивает давнюю позицию Норвегии, согласно которой прочное решение конфликта на Ближнем Востоке может быть достигнуто только на основе существования двух государств.

«Палестинский народ имеет фундаментальное независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Не будет мира на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств. Без палестинского государства не может быть решения на основе двух государств», - добавил политик.

Ранее стало известно, что Палестину в качестве государства также признает Испания.

Норвегия Палестина
22 мая 2024, 09:45
Карлсон объяснил цели вброса о запуске шоу на российском ТВ
Global Look Press
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Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Такер Карлсон стал ведущим на российском телевидении, не отвечают действительности. Об этом журналист заявил в беседе с РИА «Новости».

«Заявляя, что я работаю на иностранное правительство, Newsweek пытается оправдать ордер FISA», - пояснил он.

Речь идет о статье федерального закона США о наблюдении в целях внешней разведки. Этот ордер, по словам Карлсона, позволит администрации президента США Джо Байдена продолжать шпионить за ним.

«Это отвратительно», - подчеркнул журналист.

Статья 702 федерального закона США Foreign Intelligence Surveillance Act позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами территории США для получения разведданных.

О том, что Карлсон якобы запускает шоу на российском ТВ, ранее сообщила газета Newsweek. Материал, правда, позже отредактировали, уточнив, что транслировать на телевидении собираются старые эпизоды шоу Карлсона с озвучкой на русском языке.

США Россия Джо Байден Такер Карлсон
22 мая 2024, 09:27
Испания вслед за Ирландией и Норвегией признает палестинское государство
Global Look Press
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После обострения ситуации в секторе Газа Испания объявит о признании палестинского государства. Премьер-министр Педро Санчес выступит с официальным заявлением 22 мая.

Испанский политик объявил о планах признать палестинское государство на прошлой неделе, сообщила газета The Guardian. Официальное заявление по этому поводу Санчес планировал сделать утром 22 мая. Он неоднократно критиковал операцию Израиля в секторе Газа и заявлял, что лишь создание двух равноправных государств решит проблему.

С 1988 года Палестину признали 139 из 193 государств - членов ООН. Источники издания сообщили, что в ближайшие дни к ним присоединятся Норвегия и Ирландия. Среди членов Евросоюза об аналогичных планах заявили Словения и Мальта.

Количество жертв антитеррористической операции ЦАХАЛ приблизилось к 35 тысячам человек. Прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех высокопоставленных боевиков палестинского движения ХАМАС.

Норвегия Испания Ирландия Палестина
22 мая 2024, 09:10
Заявления Франции и Италии о контактах с Россией сочли риторикой
РИА «Новости»
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Россия периодически слышит от Италии и Франции заявления об открытости к контактам, однако за ними нет конкретных шагов. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Действительно, время от времени мы слышим от итальянцев и французов, как и от других европейцев, заявления про их открытость в контактах с Россией. За ними нет конкретных шагов, все это остается риторикой. Порой они таким образом хотят заретушировать или смягчить собственные радикальные высказывания», - привело слова дипломата РИА «Новости».

Студенников напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что покровители киевского режима на Западе не готовы к открытому, честному и равноправному диалогу, который основан на учете интересов друг друга и взаимном уважении.

«У нас нет и не было никаких иллюзий. Как и нет доверия, которое кардинально подорвали за последний год», - добавил он.

Ранее Путин назвал главную проблему урегулирования кризиса на Украине.

Италия Россия Франция

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