Евросоюз приостановит оказание помощи Палестине

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«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. Сотрудничество не может продолжаться, как будто ничего не произошло», - указал он.

Варгелий назвал Еврокомиссию крупнейшим донором Палестины. ЕК начала пересматривать свой пакет помощи стране, который насчитывает 691 миллион евро. По словам еврокомиссара, все обещанные платежи приостановят. Новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложили.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС ударили сотнями ракет по Израилю. После этого вооруженные боевики проникли в страну. По последним данным, погибли минимум 800 израильтян.

Власти страны в ответ ударили по сектору Газа , в котором проживает порядка 2,3 миллиона человек. По данным Минздрава Палестины, число жертв в результате атаки со стороны армии Израиля выросло до 576. Еще свыше 2,9 тысяч человек пострадали.