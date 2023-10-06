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Она отметила, что ЕС не будет делать никаких поблажек. Кроме того, Еврокомиссия со всей тщательностью отчитается о степени готовности кандидатов к вступлению. Этот доклад рассмотрят на саммите в декабре.

«Процесс приема новых членов будет осуществляться исключительно на основании заслуг [кандидатов], никаких поблажек не будет», - указала фон дер Ляйен.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина войдет в состав Евросоюза до 2030 года, если страна выполнит все необходимые для этого требования. По его словам, государство для достижения этой цели должно активно бороться с коррупцией.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель в ответ на это заявление напомнил, что Украина последней из стран стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Он назвал 2030 год политическим горизонтом для мобилизации «политической энергии», а не точной датой для вхождения страны в объединение.