Евросоюз пригрозил Грузии «закрытой дверью»

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта…» - сказал он.

Боррель заметил, что пока страны Евросоюза не принимают никаких конкретных решений. Но скоро Грузии могут ограничить финансовую поддержку со стороны Европейского фонда мира. Также могут прекратиться контакты на высоком политическом уровне. Подчеркнул глава евродипломатии. Он добавил, что подобные меры «не должны затронуть население».

Недавно в Грузии предложили отменить визовый режим с Россией. Представители партии «Солидарность во имя мира» с такой просьбой обратились к президенту Владимиру Путину.