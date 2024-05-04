Евросоюз предупредили о росте инфляции из-за антироссийских санкций

Она призвала ЕК учитывать взаимосвязь политических целей объединения и экономического воздействия ограничений на ключевые отрасли европейских государств.

«Санкции могут иметь серьезные последствия не только для непосредственно затронутых отраслей, но и для стратегических секторов», - отметила Бонфриско.

Член Европарламента спросила у Еврокомиссии, как ей удастся избежать ущерба от санкций и сохранить конкурентоспособность ключевых отраслей европейских производств. По ее словам ограничения для алюминиевого сектора могут представлять риск для разных секторов промышленности в Европе.

Ранее министр финансов Латвии Арвил Ашераденс анонсировал новый пакет антироссийских санкций ЕС. Ограничения коснутся экспорта в Россию марганцевой руды и оксида алюминия.