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Заливка бетона в основание четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте оказалась важным событием в жизни египетского и российского народов. Как написал «Коммерсант», торжественная церемония прошла с большим размахом.

Заливка бетона в основание четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте оказалась важным событием в жизни египетского и российского народов. Как написал «Коммерсант» , торжественная церемония прошла с большим размахом.

Как отметило издание, президент Владимир Путин давал понять, что Египет сделал свой выбор в пользу России. Для египтян началась новая история - реализация мечты иметь атомные станции в мирных целях.

«Это великое событие, которое мы сегодня свидетельствуем, представляет собой новую блестящую страницу на пути тесного сотрудничества между Египтом и Российской Федерацией и является новым достижением», - заявил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси на церемонии.

Египетский лидер также подчеркнул важность сохранения энергобезопасности в современных условиях. Он добавил, что строительство идет быстрее намеченного графика.

Президент России Владимир Путин дистанционно участвовал в церемонии заливки бетона в основание энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Российский лидер отметил, что энергоблоки на реакторах египетской станции ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Строительство первой АЭС в Египте стало важнейшим проектом для российско-египетских отношений.

АЭС находится в области Матрух на берегу Средиземного моря. «Эль-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый.