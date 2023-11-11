Евросоюз передумал выделять Украине военную помощь из Европейского фонда мира

По информации агентства, план по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине может быть изменен из-за позиции нескольких стран-членов Евросоюза. Причем среди противников выделения помощи неожиданно оказалась Германия.

«Я пока не назову его [план] мертвым на данном этапе. Но, конечно, всегда можно его улучшить… У Германии возникло много вопросов… и вполне обоснованно. Речь идет о больших деньгах», - заявил собеседник агентства.

Использовать Европейский фонд мира для поставок оружия на Украину в июне 2023 года предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он высказал идею создать специальный механизм военных поставок ВСУ на сумму 5 миллиардов евро в год до 2027 года.

При этом некоторые европейские страны последовательно выступают против трат средств Европейского фонда мира на оружие для ВСУ. Так, в конце октября Венгрия в очередной раз заблокировала выделение Украине 500 миллионов евро военной помощи.